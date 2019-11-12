2019-11-12T09:10:58+03:00
Общество

Потому что неродная? Многодетную мать, любившую привязать падчерицу цепями к кровати, осудили в Приморье

Женщина приковывала девочку и шла спать с остальными детьми в другую комнату
Кристина ГРИН
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Отец девочки знал о методах воспитания своей возлюбленной, только не видел в этом ничего противозаконного.Отец девочки знал о методах воспитания своей возлюбленной, только не видел в этом ничего противозаконного.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Об этом случае жестокого обращения с детьми стало известно случайно. Сотрудники полиции проводили профилактическую работу, в рамках которой побеседовали с 12-летней Аней (все имена изменены – прим.ред.), которая живет вместе с младшей сестрой, папой, его новой возлюбленной и ее сыном.

Маму Ани много лет назад лишили родительских прав, поэтому ребенок с малолетнего возраста воспитывается мачехой. Согласно показаниям свидетелей, девочка не отличалась хорошим поведением. Любила Аня по вечерам сбегать из дома и красть вещи соседей. Как говорит мачеха, у девочки социализированное расстройство поведения. Возможно, так подросток пыталась бросить вызов окружающей действительности. Но вот что точно не поддается никаким законам логики, так это методы воспитания мачехи.

У Ольги от первого брака есть 16-летняя дочь. Кроме того, у нее и отца Ани Игоря есть совместный сын 2008 года рождения. А у Игоря от прошлых отношений остались Аня и 14-летняя Кристина. В итоге Ольга - многодетная мать. Только особое отношение у нее было только к Ане.

Не выдержав непослушания подростка, Ольга пошла в магазин и купил металлические цепи. Да, да, именно цепи. Ими она каждую ночь приковывала девочку к кровати. Чтобы та не смогла выбраться из заточения: один конец цепи был закреплен на ноге ребенка, второй был прибит к подоконнику, а замок – к кровати.

Так Аня была узником своего дома, а Ольга уходила спать с остальными детьми в другую комнату. Женщина нигде не работает, смотрела за детьми, если это можно так назвать. Игорь работает вахтовиком на переработке древесины, поэтому дома он бывал редко. Но вот только о цепях на ноге своей дочери он знал. Не видел в этом ничего криминального, ведь Аня - «склонна к бродяжничеству».

А следственный комитет, напротив, в действиях мачехи увидел повод для возбуждения уголовного дела. 20 сентября Красноармейский суд вынес ей приговор.

- Женщина свою вину полностью признала. Смягчающим обстоятельством стало наличие несовершеннолетних детей, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Валерий Бакаев, прокурор Красноармейского района. - Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу 31 сентября. Хочется надеяться на то, что плохое поведение детей не станет причиной того, что Ольга снова пойдет в магазин за цепями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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