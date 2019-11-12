2019-11-12T10:18:31+03:00
Общество

Группа «Аэрофлот» открыла продажу «плоских» билетов на 2020 год

Долететь до Москвы из Дальнего Востока и обратно можно по выгодной цене
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Компания "Аэрофлот" устраивать социальную акциюКомпания "Аэрофлот" устраивать социальную акциюФото: Олег ЗОЛОТО
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Группой «Аэрофлот» открыт старт продаж билетов по «плоскому» тарифу на 2020 год. Из центра России до Дальнего Востока и обратно можно будет по-прежнему добираться по выгодным ценам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Программа «плоский» тариф предполагает фиксированные цены на авиабилеты вне зависимости от даты их приобретения. Программа распространяется на рейсы из Москвы до Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловск-Камчатского и Магадана.

Вообще, продажу по социальной акции авиакомпания «Аэрофлот» проводит давно, почти 5 лет. Инициатива была одобрена самим президентом и предполагала обеспечить транспортную доступность в стране. Больше года назад к перевозкам присоединилась дочка группы – «Россия». В будущем году они продолжат работать совместно, правда, с некоторыми корректировками.

- С учетом роста основных расходов, в частности на топливо, мы были вынуждены впервые с 2018 года увеличить тарифы на достигнутый уровень инфляции, - рассказали представители группы.

Вместе с тем продажа на данные рейсы в любом случае не приносит компании коммерческую выгоду. Цены на билеты существенно ниже себестоимости и несут в себе исключительно социальную значимость. В 2020 году билеты «Аэрофлота» из Москвы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, в Магадан и обратно будут стоить 26 100 тысяч рублей, на рейсах «России» - 22 950 тысячи рублей.

Напомним, что «плоские» билеты может приобрести любой гражданин - возрастных или каких-либо других ограничений не предусмотрено. Единственное, программа распространяется только на эконом-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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