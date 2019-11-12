Река из зеленого «антифриза» перепугала жителей Владивостока

В ярко-зеленый цвет, 12 ноября, окрасилась вода в реке Объяснения во Владивостоке. Местным жителям удалось заснять ЧП на видео, которое быстро распространилось по социальным сетям, напугав общественность. Однако установить виновных в разливе неизвестного вещества, оказалось довольно сложно. Ни одна из крупных коммунальных служб города не взяла на себя ответственность за произошедшее, сообщает «КП»-Владивосток».

Река Объяснения, протекает по территории дальневосточной столицы, между Ленинским и Первомайским районами города. Необычный цвет воды привлек внимание прохожих в окрестностях улицы Борисенко.

dps.control Во Владивостоке вода в реке стала ярко-зеленой

– Можно набирать и продавать, как антифриз, – шутят жители приморской столицы.

По словам местного населения, такой ядовито-зеленой оттенок вода в реке обретает не в первый раз. Горожане вспомнили о подобном явлении в прошлом году. Кто-то уверен, что технологическая жидкость попадает в реку при сбросе с ТЭЦ, расположившейся неподалеку, другие думают, что это работники водоканала окрашивают реагентом воду, чтобы выявить протечки в инженерных сетях, третьи и вовсе обвиняют в случившемся расплодившиеся микроорганизмы. Однако ни одна из версий пока не подтвердилась.

Для прояснения ситуации корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Дальневосточной генерирующей компании, специалист которой заверила, что к позеленевшей воде в реке предприятие не имеет никакого отношения.

– Все теплосети работают в зимнем режиме, аварийных ситуаций и протечек нет. Более того, мы просто не применяем какую-то химию или яды,– поделилась Александра Хрипунова.

Следующей инстанцией для обращения стал «Приморский водоканал». Однако представители этого ведомства также заявили о непричастности к данной ситуации.

– Никаких работ не проводили. Тем более специалисты отметили, что в реку сброшен большой объем, это заметно даже по видео. Мы в таких масштабах никогда не проверяем протечки, рассказала Ольга Кудрявцева.

Как удалось узнать журналисту, водные объекты Владивостока находятся в ведении краевого департамента, поэтому специалисты мэрии, в которую мы также обращались, перенаправили с расспросами в администрацию Приморского края.Работники АПК в свою очередь предложили обратиться в Росприроднадзор, что «Комсомолка» и сделала. Как выяснилось до нашего сообщения, звонков от обеспокоенных граждан не поступало. Пока редакция разбиралась в ситуации, вода в реке вновь приобрела привычный цвет. Для оценки уровня загрязнения и качества воды, специалистам нужно сделать экспертизу, только после этого экологи смогут судить о причинах и опасности.

Тем временем свидетели переживают, что зеленая жидкость, устремившаяся бурным потоком, может нанести вред флоре и фауне. Стоит отметить, что река Объяснения впадает в Золотой Рог.