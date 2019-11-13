Качели и смех детворы: «Терминал Астафьева» подарил новую детскую площадку жителям Находки

Жители нескольких улиц микрорайона КПД долгое время мечтали о том, что в их дворе появится детская площадка. Просьбы людей были услышаны компанией «Терминал Астафьева», которая создала не просто место для развлечений детворы, а зону отдыха для всех жителей микрорайона. На торжественном открытии дети с удовольствием не только опробовали качели и карусели, но и приняли участие в конкурсах.

Новая детская площадка появилась между жилыми домами по улице Свердлова, 49 и Кирова, 3. Турники, качели, горки, карусели - на открытие развлекательной зоны собрались десятки ребятишек и их родителей со всего микрорайона. Последние были приятно удивлены, что часть детской площадки - красочный домик «Теремок» - предназначена для самых маленьких.

- Мы долго ждали, когда в нашем дворе появится такая детская площадка, и вот появилось место для отдыха. Детская площадка стала безопасной и удобной, а двор наш преобразился. Теперь у нас появилось место, где не только могут собраться дети, но и взрослые и люди старшего поколения. Жители нашего дома хотели бы выразить слова благодарности людям, которые внесли вклад в развитие нашего микрорайона, – это руководство «Терминала Астафьева», а также активные жители нашего дома, которые оказались неравнодушными к нашим проблемам, - поделилась Кристина Белая, жительница улицы Свердлова, 49.

Новая детская площадка спроектирована специально для того, чтобы на ней было чем заняться детям всех возрастов

Торжественная церемония не ограничилась лишь одним перерезанном ленточки - организаторы подготовили для детей и их родителей развлекательную программу. Ребятишек развлекали аниматоры, которые подготовили интересные конкурсы. В завершении праздника детвору дали приятные призы от компании «Терминал Астафьева».

- Это настоящий праздник! Никогда таких огромных и масштабных праздников в течение 10 лет мы не видели. Прежде всего это детское счастье. Мы в своё время могли о таком только мечтать, - рассказала Екатерина Дмитриченко, руководитель студии эстрадного танца школы №7 «Эдельвейс».

Новая детская площадка рассчитана на детей разных возрастов и поделена на четыре развлекательные зоны. Первая - прогулочная - выполнена из специального прорезиненного покрытия, по которому могут безопасно гулять даже самые маленькие жители микрорайона. Вторая зона - спортивная, здесь расположены брусья и турники. Третья и четвертая зоны новой детской площадки отданы под игры и оборудованы качелями, песочницей и горкой. Вся территория отгорожена от дороги большим забором, что повышает безопасность детворы. На новую детскую площадку «Терминал Астафьева» выделил 3,2 миллиона рублей.

Теперь дети разных возрастов из окрестных домов могут проводить свободное время на безопасной и комфортной площадке

- «Терминал Астафьева» уже не первый год реализует целый ряд социальных проектов по благоустройству в Находке. Около полугода назад совместно с депутатом Александром Маниковым мы запустили программу благоустройства микрорайона КПД. Наша компания уже выделила деньги на создание аллеи, посадку деревьев, оплатила работы по установке освещения в микрорайоне. Сегодня мы открыли детскую площадку, о которой просили жители. В течение нескольких месяцев мы разработали проект и смонтировали этот важный объект. Наша компания считает это важным, так как микрорайон достаточно удален от центра, здесь не так много возможностей для досуга молодежи. Теперь дети разных возрастов из окрестных домов могут проводить свободное время на безопасной и комфортной площадке, - отметил Игорь Чурсин, директор по производству ОАО «Терминал Астафьева».

- Я часто говорю фразу: назовите или покажите мне ещё одного бизнесмена в Находке, который потратил бы на благотворительность такие деньги - серьезные даже для крупного бизнеса. «Терминал Астафьева» показывает пример социальной ответственности, у нас с ними полное взаимопонимание, – добавил Борис Гладких, глава Находкинского городского округа.

Глава Находкинского городского округа Борис Гладких отметил вклад компании в развитие Находки

«Терминал Астафьева» уделяет большое внимание и способствует социальному развитию микрорайона мыс Астафьева. Самые известные социальные программы порта – переселение семей, живущих в аварийных бараках, в новые комфортабельные квартиры, замену окон и балконов в квартирах, замену окон в учреждениях образования, благоустройство территории города.