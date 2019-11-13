Первый снег во Владивостоке: чего ждать и как пережить

Приморский край окажется во власти циклона из Китая, который принесет с собой штормовой ветер и дождь, переходящий в снег. Непогода будет бушевать в регионе порядка двух дней, что чревато катастрофическими последствиями, особенно для Владивостока.

КАК НИ КРУТИ, А СНЕГ ПОЙДЕТ

Последние расчеты синоптиков подтвердили гипотезу о том, что в Приморье резко ухудшится погода в период 13-14 ноября. В среду циклон начнет влиять на западную часть региона, и в течение дня будет смещаться над краем, проливая дожди, переходящие в снег. Сопровождать осадки будет сильный ветер.

До Владивостока непогода доберется, согласно данным портала «Примпогода», во второй половине дня среды. В дальневосточной столице ожидается дождь, который в период между 19:00 и 22:00 перейдет в снег. Минимальная температура воздуха при юго-восточном ветре составит +3…+5 градусов, максимальная - 6…9 градусов со знаком плюс. Свою лепту внесет сильный ветер с порывами 28-30 метров в секунду.

В четверг, 14 ноября, осадки продолжатся, однако днем циклон стремительной уйдет на Хабаровский край и Сахалинскую область. Лишь в отдельных районах сохранится небольшой снег. Во Владивостоке в этот день, согласно прогнозу «Примгидромета», преимущественно без осадков, днем – 1…3 градуса ниже ноля. Поутихнет и ветер – порывы составят 24-18 метров в секунду.

ОПАСНОСТИ

Серьезную угрозу представляет гололедица, которая непременно образуется на дорогах. Пешеходам рекомендуется надеть нескользкую обувь и быть предельно осторожными. Однако главную опасность представляют водители, которые не успели «переобуть» свою машину и планируют выехать на летней резине. Стоит напомнить, что из-за таких горе-автолюбителей в 2017 году во время первого снега произошло 500 (!) ДТП, большая часть из которых пришлась на Владивосток.

- Водителям, которые не успеют поменять колеса, ГИБДД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Также этот совет касается и начинающих водителей, которые, к сожалению, нередко попадают в ДТП именно при смене сезонов, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем, сообщили в пресс-службе УМВД ГИБДД России по Приморскому краю.

Еще одна проблема – транспортный коллапс, который традиционно наступает при любом ухудшении погоды. Здесь выходов немного: либо стоять вместе со всеми по нескольку часов в пробках, либо добираться до дома пешком. Если не хотите ехать в общественном транспорте или на своем авто, то такси такой себе выход из ситуации: провести какое-то время в заторах все равно придется, а цены перевозчики поднимут до небес.

Готовым нужно быть и к тому, что можно остаться без благ цивилизации, в частности, без интернета, сотовой связи или электричества. Сильный ветер и мокрый снег могут оборвать провода и вывести из строя оборудование. Также не исключены аварии на объектах ТЭК и ЖКХ, обрушение рекламных конструкций.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Аварийные, экстренные и коммунальные службы готовятся к предстоящему снегопаду. Специалисты разработали новые схемы движения снегоуборочной техники, заготовили необходимое количество реагентов и песко-соляной смеси, а также подготовили к работе саму снегоуборочную технику, передает пресс-служба администрации Владивостока.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщить об этом по телефону 101.

По всем фактам ДТП или затрудненного проезда автотранспорта необходимо сообщать в Дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку по телефону: 2 490 921.