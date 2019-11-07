Гарантийный фонд способствует развитию бизнеса в Приморье

Более 150 компаний в текущем году воспользовались поддержкой фонда.

На протяжении 10 лет надежным партнером приморских предпринимателей является Гарантийный фонд, который предоставляет свое поручительство по кредитам малому и среднему бизнесу. Только в этом году такой поддержкой воспользовались более 150 компаний. Это позволило им привлечь дополнительное финансирование в размере более 2,7 миллиарда рублей для развития бизнеса. О планах на будущее, новых мерах поддержки и акции для предпринимателей КП рассказала исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края» Ксения Плетцер.

- Объемы поддержки Гарантийного фонда выросли более чем в три раза за последние три года. С чем, по вашему мнению, связана такая высокая востребованность услуг?

- На финансовом рынке сейчас невозможно привлечь заемные средства по низкой ставке без качественного залога. Стоимость бланковых (необеспеченных кредитов) минимум на 30 процентов выше, чем по сделкам с качественным залогом. Поручительство Гарантийного фонда Приморского края, по оценке Центрального банка Российской Федерации, является обеспечением высокого качества и приравнивается, например, к залогу застрахованной недвижимости.

- Что дает сотрудничество с фондом?

- От нашего партнерства выигрывают все: финансовые организации увеличивают качество своего кредитного портфеля, а предприниматели получают возможность получить заемные средства по доступной ставке и, самое главное, получить в лице Гарантийного фонда партнера, разделяющего риски по его кредиту.

- Гарантийный фонд в очередной раз снизил размер вознаграждения за предоставление поручительства. Почему поручительство фонда дешевеет, когда вокруг все дорожает?

- По итогам работы за девять месяцев 2019 года фонд заработал почти 50 миллионов рублей чистой прибыли. Такой запас финансовой прочности позволяет нам в очередной раз существенно снизить размер нашей комиссии. По нашим прогнозам, минимальную ставку 0,5 процента годовых от суммы договора поручительства смогут получить в будущем более половины наших клиентов. По оценке АО «Корпорация МСП», Гарантийный фонд Приморского края занимает второе место в стране среди 85 региональных гарантийных организаций по показателю «эффективность». Задача, которую мы ставим перед собой в следующем, 2020 году, - стать лидером в стране по стоимости гарантийных услуг.

- Расскажите подробнее про систему ранжирования региональных гарантийных организаций. Почему АО «Корпорация «МСП» считает, что Гарантийный фонд Приморского края работает эффективно?

- Рейтинг по показателю «эффективность» включает в себя пять показателей: «эффективность работы капитала фонда» (соотношение размера капитала к размеру портфеля поручительств), «доходность размещения фондом ликвидных активов», «отношение операционных расходов фонда к портфелю поручительств», «среднее количество выданных гарантий и поручительств на одного сотрудника», «доля рынка по портфелю поручительств в денежном выражении». Значение всех этих показателей у Гарантийного фонда Приморского края существенно выше, чем среднее значение по участникам национальной гарантийной системы.

- Что еще вы планируете сделать в ближайшее время для повышения доступности поддержки фонда для приморских предпринимателей?

- В будущем, 2020 году будем принимать активное участие в сделках Микрокредитной компании Приморского края. Ни одна из финансовых организаций Приморского края не кредитует вновь созданные компании. С Микрокредитной компанией мы планируем запустить специальный совместный продукт для стартапов. Например, кредитование на покупку или организацию бизнеса по франшизе из аккредитованного нами списка. Подобные совместные проекты планируем запустить в следующем году со всеми резидентами центра «Мой бизнес»: Центром поддержки экспорта, Центром поддержки предпринимательства, Центром инноваций социальной сферы, Региональным инжиниринговым центром, Инвестиционным агентством Приморского края.

- Каким образом вы оцениваете эффективность оказанной вами приморскому бизнесу поддержки?

- Если кредит с нашим участием был необходим для пополнения оборотных средств, мы полагаем, что привлечение дополнительного финансирования должно положительно повлиять на динамику оборота компании, прирост среднесписочной численности сотрудников. По получателям поддержки фонда в 2018 году, предоставившим нам статистическую и финансовую отчетность, прирост среднесписочной численности сотрудников в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 13 процентов, увеличение оборота - 17 процентов. Лично я считаю, что одной из основных функций Гарантийного фонда является обеспечение высококлассного сервиса по предоставлению своей услуги.

- В настоящее время Гарантийный фонд проводит акцию для своих клиентов. Расскажите подробнее о ее условиях.

- Мы решили приурочить акцию к Дню основания Приморского края, который отмечается 20 октября. Все предприниматели, подписавшие с фондом договор поручительства в период с 25 октября по 25 ноября этого года, получат 50-процентную скидку на размер нашего комиссионного вознаграждения. Максимальный размер скидки составляет 50 тысяч рублей.