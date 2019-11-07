В Приморье будут профессионально выхаживать младенцев

Приморский перинатальный центр выбран общероссийской площадкой для реализации пилотного проекта. До 1 декабря 2019 года Правительству РФ поручено подготовить предложения для реализации проекта и определить источники финансирования. Специалисты Центра займутся внедрением дополнительных методик лечения, обследования и диагностики недоношенных малышей.

- В регистре нашего Приморского перинатального центра находятся более 2 тысяч таких детей. Исправить ситуацию, помочь и малышу, и его родителям как раз призвана данная медицинская программа. И мы готовы будем делиться наработками и практиками по ней со всей Россией, – говорит главный врач Перинатального центра, заслуженный врач РФ Татьяна Курлеева.

Пока в России нет государственных медицинских учреждений, где недоношенным младенцам предоставляют комплексную абилитацию, то есть помощь в становлении малыша. Так что Приморское здравоохранение станет пионером в этом направлении.

На базе центра появятся дополнительный штат неврологов, специальные сенсорные комнаты, которые так нужны для становления нервной системы малыша. С детьми будут работать дефектологи, логопеды, музыкальные работники, а мамам окажут психологическую помощь высокопрофессиональные специалисты, ведь преждевременные роды – это огромный стресс.

Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко отметил, что развитие Службы материнства и детства, в соответствии с задачами, определенными губернатором Олегом Кожемяко, остается одним из важнейших направлений развития здравоохранения в регионе. Это определено госпрограммой "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы.

- Мне представилась возможность в дни V Восточного экономического форума, и я рассказала Владимиру Владимировичу Путину о большом желании наших врачей заниматься абилитацией недоношенных. Мы готовы к этому и уже просчитывали возможные затраты. Это около 16 миллионов рублей в год. На эти средства может быть создан и функционировать Центр абилитации для маленьких пациентов – от нуля до трех лет. Президент программу поддержал, за что ему огромное спасибо, – рассказала Татьяна Курлеева.

*Абилитация — это программа по предупреждению развития патологических состояний или комплекс мер, направленных на приспособление пациентов к условиям жизни.