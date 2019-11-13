2019-11-13T08:20:19+03:00
Общество

«Напал сзади, приставил нож»: красавицу из Владивостока хотели силой запихать в черный «Лексус»

Семья пострадавшей ищет свидетелей происшествия
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На красавицу из Владивостока напал молодой человек. Фото: pixabay.comНа красавицу из Владивостока напал молодой человек. Фото: pixabay.com
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На женщину из Владивостока попытался напасть неизвестный молодой человек. Приставив нож, стал запихивать на заднее сидение припаркованного «Лексуса». Случай произошел в районе Некрасовского рынка 12 ноября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Только из-за того, что приморочка подняла шум, парень испугался и сбежал.

В социальных сетях дочь пострадавшей стала распространять информацию о нападении. Оно произошло в районе двух часов дня, пока сама девушка была в школе. Семья просит отозваться свидетелей происшествия.

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Дочь просит распространить информацию
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- Моя мама складывала пакеты в свою машину, чёрный Lexus 777, когда на нее сзади напал молодой человек. Она начала сопротивляться и кричать. Он убежал. Если кто-то проезжал в это время мимо рынка по односторонней дороге, очень нужны ваши записи с видеорегистраторов. Неизвестно, чем это все могло закончиться. Этих людей необходимо найти!

Корреспондент «КП - Владивосток» связался с городским отделом МВД, чтобы узнать: поступала ли к ним подобная жалоба. Как оказалось, ни вчера, ни сегодня пострадавшая к ним не обращалась - регистрации по данному факту нет. От бесед с журналистами семья пока что воздержалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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