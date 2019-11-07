Приморский краевой художественный колледж празднует юбилей

Прошло 75 лет с даты, когда во Владивостоке открылась первая школа изобразительного искусства на Дальнем Востоке. Бывшие фронтовики и выпускники приморских школ, рабочие и моряки стали ее первыми студентами. Сегодня Приморский краевой художественный колледж отмечает очередную веху своей истории. Накануне «Комсомолка» побеседовала с директором творческого учебного заведения Викторией Кузиной о важном событии в культурной жизни Приморья.

Связь поколений

- Виктория Николаевна, горисполком Владивостока принял решение об открытии художественного училища еще во время войны - какие традиции сохраняет колледж по сей день?

- Оформление колледжа к праздникам, посвящение в студенты, выезды на пленэр в красивейшие места Приморья и конечно же выставки студенческих и преподавательских работ - эти традиции были заложены в первые годы существования училища, и мы их продолжаем и развиваем. Еще в 40-е годы училище стало играть важную роль в повышении культурного потенциала Приморья. И сегодня невозможно представить художественную жизнь края без нашего колледжа, который, без преувеличения, стал стартовой площадкой для целой плеяды известных приморских художников.

- Принимают ли участие именитые выпускники в юбилейных мероприятиях?

- Безусловно! Многие из них не только сами приедут на юбилей альма-матер, но и привезут свои работы, которые будут экспонироваться на праздничных выставках. Среди них - Петр Тимофеевич Стронский, который в 1979 году стал выпускником Владивостокского художественного училища. Он является академиком Российской академии художеств, народным художником РФ, президентом Международной академии культуры и искусства. Его работы находятся в Пензенской областной картинной галерее, Приморской картинной галерее, Сочинском художественном музее, музее Российской академии искусств, музее «Московский Кремль» и других. Также они есть в коллекции Ватикана и музее Зигмунда Фрейда в Вене.

- Кем еще из выпускников по праву гордится колледж?

- Нельзя не назвать Сергея Анатольевича Сиренко. Он - член Союза художников России и профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художеств. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, Украины, Казахстана, Китая, Кореи, Италии, Японии, Германии, Испании и США. Он тоже представит свои картины в рамках юбилейных выставок во Владивостоке. Хочу также отметить нашего выпускника Олега Александровича Кима. Он живет в Уссурийске и также выставляет свои работы сегодня. Ему - особая наша благодарность за поддержку в издании юбилейного каталога.

- Какие главные события входят в праздничную программу?

- Сегодня у нас состоится открытие четырех выставок. Экспозиция в стенах колледжа составлена из работ выпускников недавних лет. Выставка в залах Приморского союза художников представит работы преподавателей и выпускников. В Приморском краевом центре народной культуры выставляются работы сегодняшних студентов колледжа, - эта выставка станет своеобразным творческим отчетом учащихся. Четвертая выставка, которая будет открыта в залах Приморской картинной галереи, посвящена творчеству известных художников, которые делали первые шаги к вершинам мастерства в нашем учебном заведении.

- Вы упомянули об издании юбилейного каталога. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее…

- В каталоге размещены лучшие работы выпускников и преподавателей колледжа разных лет, начиная с времен создания художественного училища. В отдельный раздел вошли произведения выпускников, которые достигли значительных вершин на творческом пути. Таких как Иван Рыбачук, Кирилл Шебеко, Петр Стронский, Сергей Черкасов и многие другие. Еще один блок отведен бывшим и действующим преподавателям: Николаю Жоголеву, Евгению Фомину, Анатолию Телешеву и другим. И третий раздел представляет работы выпускников колледжа.

Ступени мастерства

- Участие в выставках - важный творческий стимул как для студентов, так и для преподавателей колледжа. Будут ли их работы доступны для широкой публики после окончания праздничных мероприятий?

- Юбилейные выставки будут проходить в течение всего учебного года. Причем выставляться будут и учащиеся колледжа, и их педагоги. Для студентов особенно ответственной является ежегодная выставка-просмотр по результатам первого семестра. Она пройдет в январе, и к участию в экспозиции будут допущены лучшие работы студентов каждого курса.

Кроме того, планируются творческие олимпиады, к участию в которых приглашаются школьники и студенты. Творческие состязания будут проходить в номинациях «Живопись», «Рисунок» и «Композиция».

- Как художественный колледж взаимодействует с другими культурными учреждениями Приморского края?

- Краевая картинная галерея не отказывает нам в предоставлении своих площадок для организации выставок. Всегда готовы распахнуть двери выставочные залы Приморского отделения Всероссийского союза художников. Многолетняя дружба связывает колледж с Приморским краевым центром народной культуры, который уже стал традиционной площадкой для проведения в своих стенах ежегодного мероприятия - проекта «ART-кухня». Выставки из серии «Ученик и учитель» - это наша совместная идея. Изначально было желание показать нашу творческую «кухню», с чего начинается путь к мастерству. Студент благодаря выставке видит, что ему стоит позаимствовать у своего педагога. Не для того, чтобы скопировать, а чтобы освоить какие-то приемы и идти дальше. Такие экспозиции, на наш взгляд, стимулируют стремление к высотам мастерства. Мы подталкиваем наших учеников к цели догнать и перегнать учителя.

- Выпускники колледжа покидают учебное заведение с дипломами преподавателя живописи. Пробуют ли они себя в качестве педагогов еще на студенческой скамье?

- Да, с 2004 года все живописцы и дизайнеры получают также педагогическое образование. И это большой плюс, поскольку, как показывает практика, около 75 процентов наших выпускников связывают свою жизнь не только с творческой, но и с преподавательской деятельностью. Соответственно, неотъемлемой частью учебного процесса является педагогическая практика. Во Владивостоке базовой для этого школой является СШ № 82 на Снеговой Пади. Кроме того, студенты старших курсов нередко дают мастер-классы для учащихся детских художественных школ. Это тоже полезная практика.

- Какие курсы работают при колледже для начинающих художников, которые, возможно, в будущем станут вашими студентами?

- У нас есть подготовительные курсы, которые продолжаются в течение восьми месяцев. Будущие абитуриенты изучают живопись, рисунок и композицию. Также действуют вечерние курсы по живописи, их могут посещать все желающие в любом возрасте. Наши педагоги преподают основы масляной живописи. По окончании курса, слушатели получают соответствующее удостоверение. Разумеется, колледж проводит курсы повышения квалификации для преподавателей детских художественных школ и школ искусств Приморского края.

- А как вы относитесь к уличным художникам? Не запрещаете студентам этим заниматься?

- Относимся нормально и не запрещаем. Если отвлечься от того, что это способ зарабатывать деньги, такое занятие - великолепная практика. Мы вообще рекомендуем студентам как можно больше рисовать на городских улицах. Моделями могут быть здания, скверы, памятники, какие-то уличные сценки. Это очень полезно для будущего художника. Но у наших студентов мало времени для рисования на улице. Учебная программа очень напряженная, и не все выдерживают нагрузки.