2019-11-13T10:11:42+03:00
Общество

«Прощай, морская душа»: президент федерации парусного спорта Находки умер в Корее во время международной регаты

Яхта Виктора Ходырева Gastion, которая участвовала в соревнованиях, пришла к финишу второй
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Виктору Ходыреву было 64 года. Фото: яхт-клуб «Семь футов»Виктору Ходыреву было 64 года. Фото: яхт-клуб «Семь футов»
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Грустное известие прилетело сегодня, 13 ноября, из корейского порта Тонгъёнг, где проходила 13-я международная регата на Кубок Ли Сун Сина. Участник гонки - президент федерации парусного спорта Находки – скончался от сердечного приступа. Виктору Ходыреву было 64 года.

Архитектор по образованию Виктор Ходырев хоть и не изучал морское дело, но страстно любил море и парус. Его карьера началась в 1986 году - под руководством яхтсмена Николая Гуника он учился управлять парусами на яхте «Шанс» («Конрад 25 Р»). Впоследствии Виктор Ходырев приобрел ее в собственность и дал новое имя – всем известный и поныне «Артист».

Парусное дело увлекло новоиспеченного яхтсмена настолько, что позже он восстановил и приобрел лодку, которую назвал «Мореход». На ней Виктор Ходырев совершил свой первый морской поход ВладивостокОсака в рамках международной регаты Pan Pacific и занял почетное третье место. Дальше были многочисленные соревнования не только в России, но и в Японии и Корее. Позже Виктор Ходырев купил легендарный «Гастион», у которого тоже на счету множество побед.

Яхтсмен последние пару лет перестал ходить под парусом по состоянию здоровья. Несколько лет назад Виктор Ходырев «загорелся» идеей создать яхт-клуб с детским парусным центром в бухте Подосёнова под Находкой. Проект уже разработан, осталось воплотить мечту в жизнь.

- Виктор Михайлович признавал, что яхты для него стали не просто увлечением, а весомой и лучшей частью всей жизни, а яхтсменов он считал уникальным сообществом, ведь море, как никакая другая стихия, шлифует характеры людей, - рассказали во владивостокском яхт-клубе «Семь футов».

Федерация парусного спорта Приморского края и «Комсомольская правда-Владивосток» выражает глубокие соболезнования родным и близким прославленного яхтсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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