Интернет - друг, помощник, а теперь и учитель

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ, свыше 120 образовательных организаций, где доступны более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это, прежде всего, расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

Чтобы выяснить, что представляет собой этот проект и как он помогает улучшить качество образования, «КП» - Владивосток побеседовала с Иреком Валиевым, директором Дальневосточного центра онлайн-обучения ДВФУ.

- Онлайн-технологии все активнее внедряются в образование. Чем это вызвано и какие перспективы использования технологий открываются перед теми, кто учит, и теми, кто учится?

- Чтобы человеку быть успешным и вовлеченным в происходящее, необходимо постоянно повышать уровень своего образования и адаптироваться к новым условиям. Технологии онлайн-обучения и онлайн-курсы, в частности, дают возможность быть конкурентоспособным и оставаться востребованным специалистом на рынке труда. Технология онлайн-обучения обладает рядом преимуществ: обеспечивает открытость и гибкость образовательного процесса. К обучению можно подключиться в любой точке мира и получать знания у ведущих преподавателей. Все, что для этого нужно, - компьютер с доступом к сети Интернет.

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» был утвержден на самом высоком государственном уровне. В чем его суть, как реализация проекта поможет сделать образование качественнее и доступнее?

- Цель проекта - создать условия для системного повышения качества обучения. Для этого используются разные технологии онлайн-обучения, в том числе массовые открытые онлайн-курсы - обучающие курсы с интерактивным участием и открытым доступом. Так успешные практики, разработанные ведущими вузами страны, можно использовать в любом регионе, и для этого даже не нужно вставать со стула.

Фотография предоставлена директором Дальневосточного центра онлайн-обучения ДВФУ Иреком Валиевым.

- В российских регионах созданы центры компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО). Какие задачи поставлены перед ними и можно ли уже говорить о результатах их работы?

- Региональные центры созданы для того, чтобы в выделенном регионе появилась инфраструктура для взращивания и поддержки культуры онлайн-обучения. В задачи каждого РЦКОО входит распространение лучших методик и практик онлайн-обучения, обучение преподавателей и администраторов. Дальневосточный центр создан на базе ДВФУ. За три года мы организовали разные образовательные программы, выстроили взаимодействие с вузами и площадками онлайн-обучения, внедрили практики организации образовательного процесса на основе технологий онлайн-обучения. Около 1500 представителей образовательных организаций ДФО повысили квалификацию. Подписаны соглашения о сетевом взаимодействии с другими вузами региона. Мы наладили взаимодействие с ведущими российскими площадками онлайн-обучения: «Стэпик», «Универсариум», Национальной платформой открытого образования.

- Кто и как может повысить свою квалификацию в центре компетенций и как выстроен процесс обучения? Сколько это будет стоить?

- Обучение в рамках этого проекта бесплатное. Образовательные программы в очно-заочном формате могут проходить представители образовательных организаций региона. Тем, кто успешно освоил программу, выдаются дипломы о повышении квалификации. В среднем обучение на одной программе длится месяц.

Фотография предоставлена директором Дальневосточного центра онлайн-обучения ДВФУ Иреком Валиевым.

- С какими трудностями вы сталкивались?

- Один из самых сложных процессов - адаптация. Инновационные технологии не всегда радостно встречаются академическим сообществом, возникают сложности, нужно проводить большую методическую работу. Но тем не менее многие осознают, что онлайн-курсы помогают преподавателям и студентам. Многие преподаватели опасаются, что цифровые технологии в образовании могут вытеснить педагога из образовательного процесса: «О боже, меня скоро заменят искусственный интеллект или онлайн-курсы и я буду не нужен!». Но мы стараемся рассказать всем о том, что смысл курсов не в вытеснении из них живого общения с преподавателем, а совмещение «живого» и онлайн-обучения. Онлайн-обучение - «оружие» в руках преподавателя, которым нужно научиться пользоваться, чтобы быть востребованным.

- Какие онлайн-курсы популярны сейчас у россиян?

- Очень актуальны курсы по IT-специальностям, программированию, искусственному интеллекту, изучению языков и финансам. Онлайн-курсы - это не что-то отделенное от реальности, они всегда отвечают запросам современности. Исходя из того, что сейчас больше всего интересует людей, и появляются определенные проекты.

- Есть ли какие-то лайфхаки, которые упрощают процесс освоения онлайн-курса и делают его максимально эффективным?

- Здесь все просто: эффективным онлайн-курс будет тогда, когда при его выборе вы будете основываться не только на своих желаниях. Нужно рационально подходить к вопросу и осознавать, что тебе действительно необходимо. Подумайте, какой курс поможет улучшить ваш профессиональный уровень? Если вы не сомневаетесь, что курс сделает из вас крутого специалиста, то смело вступайте на эту тропу. Главное - обоснованная мотивация.

Сайт Дальневосточного РЦКОО

Фотография предоставлена директором Дальневосточного центра онлайн-обучения ДВФУ Иреком Валиевым.

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.