Магия экспериментального джаза и ноты космоса: человек-оркестр околдовал музыкой владивостокского слушателя

ДЖАЗ, КОТОРЫЙ ВЫ ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ

Краевая филармония. Шесть сотен зрителей. Приглушенный свет и волнительная атмосфера. Прожектор направлен на центр сцены, как будто и он с нетерпением ждет выхода главного героя вечера. Рояль, труба, ноутбук и микрофон – вот оружие, с которым музыкант из Германии, точно джин, заколдует слушателей. Во Владивосток в рамках XVI Международного джазового фестиваля приехал виртуозный трубач Себастиан Студницкий.

Мультиинструменталист и экс-участник группы «Mezzoforte» в дальневосточной столице уже в 10 раз. Однако ему было чем удивить искушенных владивостокцев. Совместно с Тихоокеанским симфоническим оркестром Себастиан приготовил для публики проект под названием «Memento. Orhestral experience». Проект, который полностью изменил представление о джазе и дал понять, что это музыкальное направление многогранно, а чтобы изучить все его грани, понадобится несколько жизней.

Встретили Себастиана бурными овациями, многие уже приходили к нему на концерт в прошлые годы. Но и они были приятно удивлены услышанным и увиденным. Создавалось ощущение, что это ноты космоса, и что трубой и музыкой Себастиан околдовывает приморскую аудиторию. Магия, иначе и не сказать. Таинственная и очень вдохновляющая. Словно из какого-нибудь загадочного кинофильма.

То он играет на рояле, то издает звуки в микрофон, и тут же они эхом накладываются на музыку. В следующую секунду Себастиан берет трубу, и зал взлетает, впадая в глубокий транс. Человек-оркестр, сам себе все. Сказать, что это было потрясающе – ничего не сказать. Это тот случай, когда лучше один раз услышать и бесповоротно влюбиться в этот новый, еще никем не покоренный джаз.

Если катарсис – не легенда, то именно это почувствовали слушатели. У одних на лицах улыбки, у других восторженные слезы, а у третьих - по всему телу бегут мурашки.

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

Начался концерт Себастиана с его сольного выступление. Первая нота – зал в нокауте и готов сдаться с повинной. Это кардинально отличается от общепринятого понятия «джаза», но это определенно то, что нравится и старшему поколению, и молодежи.

Здесь и что-то от техно, и от классической музыки, и от джаза и нотки восточных мотивов. Действительно, назвать это одним словом - язык не поворачивается.

На снимке Себастиан Студницкий. Фото: предоставлено Приморской филармонией.

- Я не в первый раз участвую в фестивалях и считаю, что только на такого рода мероприятиях можно встретить как опытных музыкантов, так и совсем молодые таланты. Люблю фестивали за эту колоритность, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Себастиан Студницкий. – Этот джазовый фестиваль для меня особенный, потому что сначала я играю один, а потом впервые вместе с оркестром. Да и Владивосток для меня уникальное место. Когда я приезжаю сюда, не сплю ночью и, выступая на сцене, чувствую себя в каком-то трансе. Мне очень интересно комбинировать музыку.

Как раз по мнению Себастиана, то, что он пишет и играет – не джаз. Он вообще против строгих определений и границ. Джаз – это космос, который в руках у музыканта заставляет слушателей парить над землей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743566" frameborder="0"></iframe> Себастиан Студницкий - часть 1..Кристина ГРИН

КЛАССИКА ПОКОРЯЕТ НОВУЮ НИШУ

Вторая часть концерта – это совместная работа Себастиана и Тихоокеанского академического оркестра. Кстати, музыку для всех исполнителей иностранец писал сам. Фестиваль – это прекрасная возможность объединить классическое музыкальное направление и современные стили. Для обеих сторон проект, разумеется, был интересным.

На снимке Анатолий Смирнов. Фото: предоставлено Приморской филармонией.

- Оркестр 85 лет играет классическую музыку, поэтому для нас это был очень волнительный концерт. Да, к тому же, мы участвуем в фестивале впервые. Подготовка к мероприятию была очень интересной. В джазовой музыке абсолютно другой подход. В ней есть вариация, импровизация, перчинка, - говорит Анатолий Смирнов, художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра. -В классической музыке себе такое позволить нельзя. Джаз – музыка сиюминутного настроения. Музыка, которую пишет Студницкий, я бы назвал авангардным джазовым течением. Он пытается ввести нас в какой-то транс. Новый, современный джаз, который не для того, чтобы аудитория, танцевала и кричала, а чтобы она задумалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743576" frameborder="0"></iframe> Себастиан Студницкий и оркестр..Кристина ГРИН

Волшебство свершилось. И шесть сотен зрителей ушли с концерта под действием магической музыки и в надежде, что их не скоро «отпустит».