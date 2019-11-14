Шуба, настало твое время: снег и похолодание ожидаются в Приморье

Зима в Приморье начала постепенно вытеснять осень. Прошедший на этой неделе снег, по прогнозам синоптиков, был всего лишь репетицией. Уже в ближайший понедельник, 18 ноября, на Приморье вновь обрушится непогода, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на «Примгидромет».

Новые осадки вызовет южный циклон, который зародится на выходных и направится в сторону Приморья. В северных и центральных регионах в этот день со 100-процентной вероятностью пойдет снег, вероятна метель. Осадки будет сопровождать штормовой ветер и низкие температуры – до 15-20 градусов мороза.

На юге Приморья и во Владивостоке погода будет зависеть от траектории циклона. Если он пройдет над дальневосточной столицей своим центром, то стоит ожидать дождь, который к вечеру превратиться в небольшой снег. Если же циклон решит пройти на 1-1,5 градуса южнее, тогда вероятен снегопад, метель, штормовой ветер. Второй сценарий наиболее вероятен.

- В результате снегопадов установится снежный покров 20-50 сантиметров высотой на равнинах, в горных районах – до 90 сантиметров. Температура воздуха упадет. Ночью в горных районах до -18…-20 градусов, равнинных – 15 градусов ниже ноля, на побережье -3…8 градуса со знаком минус, - рассказал Борис Кубай, глава «Примгидромета».

Уже 19 ноября циклон уйдет в Татарский пролив. В Приморье вероятен слабый снег.