2019-11-15T11:46:51+03:00
Происшествия

Шуба, настало твое время: снег и похолодание ожидаются в Приморье

Непогода вновь нагрянет в регион в начале следующей неделе
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Новые осадки вызовет южный циклон, который зародится на выходныхНовые осадки вызовет южный циклон, который зародится на выходныхФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Зима в Приморье начала постепенно вытеснять осень. Прошедший на этой неделе снег, по прогнозам синоптиков, был всего лишь репетицией. Уже в ближайший понедельник, 18 ноября, на Приморье вновь обрушится непогода, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на «Примгидромет».

Новые осадки вызовет южный циклон, который зародится на выходных и направится в сторону Приморья. В северных и центральных регионах в этот день со 100-процентной вероятностью пойдет снег, вероятна метель. Осадки будет сопровождать штормовой ветер и низкие температуры – до 15-20 градусов мороза.

На юге Приморья и во Владивостоке погода будет зависеть от траектории циклона. Если он пройдет над дальневосточной столицей своим центром, то стоит ожидать дождь, который к вечеру превратиться в небольшой снег. Если же циклон решит пройти на 1-1,5 градуса южнее, тогда вероятен снегопад, метель, штормовой ветер. Второй сценарий наиболее вероятен.

- В результате снегопадов установится снежный покров 20-50 сантиметров высотой на равнинах, в горных районах – до 90 сантиметров. Температура воздуха упадет. Ночью в горных районах до -18…-20 градусов, равнинных – 15 градусов ниже ноля, на побережье -3…8 градуса со знаком минус, - рассказал Борис Кубай, глава «Примгидромета».

Уже 19 ноября циклон уйдет в Татарский пролив. В Приморье вероятен слабый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Счастье – жителям, горе – дрифтерам: на популярном кольце Владивостока появились лежачие полицейские
Вот тебе и выходной: дороги дальневосточной столицы сковали пробки
Жители Владивостока останутся после выходных без света и воды
Повернул на все деньги: водитель малолитражки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Затишье перед бурей: в выходные погода в Приморье будет переменчивой
Забыли, где тормоз? Нелепые ДТП друг за другом произошли в приморской столице
Опасная находка обернулась для жителя Владивостока лишением свободы
В ожидании выходных Владивосток встал в 9-балльные пробки
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
Перерасчёт за горячую воду
Житель Приморья заступился за женщину и был убит ножом ее обидчика
Вооружен «розочкой» и очень опасен: житель Уссурийска напал на алкомаркет ради денег и сигарет
Хромает на правую ногу: почти месяц в Приморье ищут бабушку Евдокию
Сильный ветер и гололедица: о погоде во Владивостоке на 15 ноября
Сотрудники МЧС рассказали подробности поисков пропавших рыбаков
Папа, помоги: приморец уехал из города, чтобы не платить алименты и не видеться с ребенком
Планировал наживиться: у мужчины из Кроуновки обнаружили шкуру дальневосточного леопарда
В Приморье подтвердили очередной очаг вируса африканской чумы
Как это не столица? Владивосток официально не является краевым центром
Пьяный водитель протаранил авто с ребенком во Владивостоке
Два приморца забили собутыльника до смерти за сквернословие
Льготный проезд, путевки в санаторий и социальные выплаты: "Единая Россия" расширит меры поддержки для приморцев
В метре от смерти: в Приморье лесовоз завис над обрывом, пострадал водитель
Пенсионер из Приморья три года насиловал падчерицу