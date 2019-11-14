Думали реакция на прививку, а оказалось ДЦП: из-за халатности врачей малыш из Приморья стал инвалидом

Мама Сережи Пестова из Приморья практически с рождения вынуждена бороться за его успешное будущее. Малыш, получивший травмы при появлении на свет, из-за отсутствия грамотного лечения со временем превратился в инвалида. Родители уверяют, что ситуацию усугубил целый ряд факторов и главное – халатность медиков. «КП»-Владивосток» попыталась разобраться в сложной жизненной ситуации, в которой оказался трехлетний Сережа и узнать, как можно помочь ребенку с ДЦП.

Пальцы ножек натянуты из-за тонуса. Фото: предоставлено семьей

Девять месяцев счастья

История Дианы Пестовой из Дальнегорска начиналась счастливо, как и у большинства будущих мамочек. Волнение, постановка на учет в ЖК по месту жительства, анализы, скрининги и, в целом отлично протекающая беременность, никаких нареканий врачей по поводу здоровья малыша. Опасение гинеколога, вызвало состояние самой роженицы, которая не так давно перенесла несколько операций из-за гангренозного аппендицита с перитонитом. Плюс ко всему еще до зачатия у девушки лопнула киста, повредив один из яичников. Вердикт доктора был однозначный – кесарево.

В какой-то момент, устав от очередей в районной консультации, будущая мама решила прикрепиться к КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница», в которой есть консультация и родильное отделение. Тогда еще Диана не подозревала, чем это обернется в будущем. «Молодая, родишь сама, зачем кесорить?»,– констатировала гинеколог медучреждения. К слову, девушке тогда было всего 19 лет. Однако роженица чувствовала себя превосходно, поэтому на счет метода появления малыша на свет переживать не стала, хотя стоило бы.

– Всю беременность чувствовала себя отлично. На сохранении я не лежала, один раз предложили, примерно на сроке 6 месяцев и то, потому что так нужно для отчетности, а не по состоянию здоровья. Я оформилась в дневной стационар. На плановую госпитализацию и подготовку к родам попала, когда срок был около 40 недель, – вспоминает Диана.

Что-то пошло не так

В роддоме девушка провела около недели, однако малыш не спешил появляться на свет. Начав переживать, пациентка обратилась к врачу, после чего были назначены таблетки для ускорения процесса (название Диана не вспомнила – примечание редакции). После 3 порций препарата, роды так и не начались, зато сразу стали подтекать воды, на что медицинский персонал констатировал –«Засунь пеленку и ходи дальше». Раньше понедельника роды принимать не входило в планы. Так девушка и проходила все выходные с подтекающими водами пока не приехали обеспокоенные родители. Семья попыталась узнать, почему все так затянулось и в очередной раз напомнить о К/C. Однако о внеплановом способе родоразрешения слышать никто не хотел. С появлением родственников персонал засуетился, пришла медсестра, сделала тест на воды. И тут все началось.

– Сразу пришла заведующая гинекологией, посмотрела и закричала – «Срочно в родзал, она давно в родах». После этого меня отправили на УЗИ, но у специалиста был обед и исследование мне не сделали. Собрали вещи и подняли в родильный блок, мама была рядом, – делится Диана.

В полдень пациентке поставили капельницу, вызывающую роды (предположительно с окситоцином), что спровоцировало частые схватки. Однако в момент, когда малыш уже находился в родовых путях, у ребенка стало пропадать сердцебиение, да и шел Сережа боком. Медики приняли решение применить вакуум, к тому моменту у Дианы была уже слабая родовая деятельность.

– Сына вытащили с помощью вакуум-экстракции за шею. Он не дышал, был весь зелено-синий. Лишь после того, как Сережку забрали детские реаниматологи, мы услышали первый крик. Родился весом 2900, на ночь положили под лампу, с утра он уже был со мной,– отметила девушка.

Снимок сделан через 2 часа после рождения, малыш лежит под лампой. Фото: предоставлено семьей

Это можно было предотвратить

В роддоме мама с новорожденным сынишкой пробыли 4 дня. Ребенку взяли все необходимые анализы и поставили положенные прививки (БЦЖ и от гепатита В). При этом девушка уверяет, что согласие на процедуру врачи принесли ей после того, как ввели вакцину. Малышу надели воротник Шанца, объясняя, что снимать его можно только при купании, а нужен он, чтобы мальчик хорошо держал голову, ведь вытаскивали кроху вакуумом.

После выписки из роддома ребенку купили новый воротник Шанца, который, как оказалось, вообще не стоило носить. Фото: предоставлено семьей.

– Выписали нас, как и всех на 4-ый день, при этом о возможных проблемах никто не сказал даже слова. Мы и подумать не могли, что нас ждет дальше, – рассказывает со слезами молодая мама.

Приехав домой, семья отправилась к неврологу, врач заверила, что все в порядке, все рефлексы в норме. Не ставила под сомнение здоровье Сережи и педиатр во время плановых осмотров маленького пациента. За три месяца лишь у массажистки из детской поликлиники появились вопросы, нарекание вызвал воротник. Женщина отметила, что его вообще нельзя было носить, ведь мышцы не могли нормально укрепляться. Медотводов у грудничка не было. Мальчику делали все прививки, в соответствии с рекомендациями врачей и утвержденным календарем, однако после одной из них ребенок поник.

– Мы пришли домой и Сережа просто повис. Если раньше он пытался переворачиваться и почти научился держать голову, то после похода в больницу, ребенка словно подменили. Испугавшись, я позвонила в поликлинику, но медсестра меня заверила, что это лишь реакция на прививку.

Страшный диагноз

«Реакция на прививку» никак не проходила, поэтому испуганные родители решились ехать во Владивосток, чтобы пройти обследование в Центре материнства и детства, а также в «Альтусе». Неврологи констатировали, что у малыша была родовая травма шейного отдела позвоночника и упущено слишком много времени. Слова врачей звучали, как приговор – ДЦП спастической формы и задержка нейромоторного развития. Малыш не может ходить и элементарно себя обслуживать.

– Некоторые врачи говорили, что ребенок очень тяжелый и вообще ему не помочь. После МРТ и вовсе заверили, что мозг в плохом состоянии. Но я уверена, что интеллектуально Сережа практически не пострадал, он очень развитый, понимает обращенную речь, многое запоминает на лету, единственное плохо разговаривает.

С момента постановки диагноза жизнь семьи поменялось кардинально. Диана начала бороться за здоровье малыша, пытаясь вырвать сына из лап страшной болезни. Сережа прошел 5-6 курсов в краевом центре восстановительной медицины «Альтус», который специализируется на таких детках. Для этого семье пришлось снимать квартиру во Владивостоке и ограничить себя во многом, чередуя бесплатное и платное лечение.

Передвигаться самостоятельно малыш не может. Фото: предоставлено семьей

Шанс на нормальную жизнь

Мысль о лечении за границей возникла у Дианы при общении с мамой одного из больных детей, которая рассказала о прогрессе ребенка после клиники в Китае. Тогда Сереже был 1 год 4 месяца. Несколько месяцев семья собирала деньги, после чего отправилась на лечение в медицинское учреждение в провинции Шаньси. За 60 дней пребывания в клинике города Юйцы мальчик научился держать голову. Потом Пестовы вернулись в Россию. Воодушевленная успехами сына Диана, открыла сбор на следующую поездку в социальных сетях, однако всю сумму даже с помощью неравнодушных граждан собрать не удалось, поэтому семья взяла кредит. За три месяца в Китае, «безнадежный» малыш научился переворачиваться. К тому моменту Сереже уже было два годика. Вера в сына заставила Диану вернуться в китайскую клинику через год, несмотря на финансовые трудности и наличие уже нескольких кредитов. На свой день рождения, в три года, малыш сделал маме подарок, научившись ползать по-пластунски.

Мама Сережи уверена, что сын справится со всеми невзгодами. Фото: предоставлено семьей

Четвертый курс реабилитации в Поднебесной, начался в этом году, в конце октября. В этот раз свой день рождения в клинике отпраздновала мама маленького пациента. Диана уверена, что ее сын не безнадежен и сможет преодолеть все трудности. Веру мамы укрепляют старания мальчика на занятиях и успехи в приобретении новых навыков, так необходимых для обычной жизни в обществе.

Специалисты из Китая дают положительные прогнозы по поводу состояния Сережи. Фото: предоставлено семьей

Как помочь?

Семья живет небогато, папа малыша недавно уволился с работы в Якутии. В настоящее время он устраивается на должность машиниста бульдозера в Приморье, чтобы быть ближе к жене и ребенку. Диана из-за проблем с сыном не может выйти на работу, поэтому материальное положение оставляет желать лучшего. Деньги на очередную поездку в КНР искали буквально всем миром. Благодаря неравнодушным людям, в сердцах которых нашла отклик история Сережи, удалось собрать около 400 тысяч рублей, а требуется – 762.

– Наш сбор так и не закрыт, но мы верим, что невозможное возможно. Пожалуйста, не бросайте нас. Мы прошли огромный путь, нам просто нельзя сдаваться,– обратилась к читателям Диана.

Желающие помочь в лечении маленького Сережи могут перевести любую сумму на карту Сбербанка: 2202200958060400, получатель – Диана Витальевна Пестова. Связаться с мамой малыша можно по телефону 8-902-525-79-62, банковская карта также привязана к номеру. У семьи имеются все необходимые документы и справки об инвалидности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743756" frameborder="0"></iframe> Жизнерадостный малыш хочет встать на ноги.Видео: help_serezhaМилана СОКОЛ

Счет, выставленный китайской стороной. Фото: предоставлено семьей