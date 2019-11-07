Гофротрубы для крупнейших предприятий Дальнего Востока начали производить в Приморье

Производство уникального продукта для Дальнего Востока - полимерных гофрированных труб - запущено в Артеме на предприятии «Пластпродукт». Общий объем инвестиций составил около 30 млн рублей, после выхода на проектную мощность работать на линии будет 20 человек. Сейчас уже трудоустроены пять жителей Приморского края. Как говорит руководитель предприятия, уникальный для региона продукт ждут крупнейшие предприятия Дальнего Востока и России. Реализация уникального для всего макрорегиона проекта идет в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, сообщает корр. «КП» из Приморья.

Срок ожидания полимерных гофрированных труб для дальневосточных бизнесменов существенно сократился - теперь поставки востребованного на производстве продукта будут идти из Приморья. Это и снизит стоимость продукта, и позволит быстрее реализовывать важные для региона проекты.

В Приморье начали выпускать гафротрубы. Фото: пресс-служба АПК

- Нашу продукцию уже ждут на судостроительном комплексе «Звезда», в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ. Уже сейчас понятно, что наши трубы будут использоваться в Магадане, на Сахалине, Камчатке. Хотя мы только приступили к выпуску опытной партии. Рассчитываем, что на полную мощность сможем выйти к концу ноября, - рассказал директор предприятия «Пластпродукт» Анатолий Глущук.

Полимерные гофрированные трубы сейчас активно используются при строительстве систем внутридомовой, наружной или ливневой канализации, мелиорации сельскохозяйственных земель, в промышленном строительстве и других сферах. Приморское предприятие сможет в сутки выпускать до 35 тонн гофрированных труб с двойной стенкой диаметром от 110 до 400 мм. Оборудование для новой производственной линии изготовили в КНР. Сейчас на производстве опытной партии работают пять жителей края. После выхода на полную мощность количество работников будет увеличено еще на 15 человек.

В Приморье начали выпускать гафротрубы. Фото: пресс-служба АПК

Уникальность полимерных гофрированных труб заключается в их высокой прочности, небольшом весе и длительностью эксплуатации. Благодаря технологическим особенностям, такие трубы удобны в транспортировке. Дополнительный плюс - такие трубы не подвергаются коррозии, не деформируются даже при нагреве до 1100 градусов и отличается морозостойкостью.

Напомним, что одной из главных задач национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.