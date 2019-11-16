Беспредел в колонии Приморья: осужденного избили до полусмерти

Резонансный случай произошел накануне в исправительном учреждении Приморского края. Осужденного 1990 года рождения избили с такой силой, что парню понадобилась операция. Почти сутки родственники добивались вмешательства врачей и оказания срочной медицинской помощи. На данный момент Дмитрий Коваль находится в бессознательном состоянии в больнице Большого Камня. Мама бывшего командира одной из приморских частей уверена, что ее сын может погибнуть без транспортировки в столицу Дальнего Востока, сообщает «КП»-Владивосток».

О произошедшем женщина узнала после анонимного звонка из колонии №29 в Большом Камне, где ее сын отбывает наказание.

– 14 ноября, утром, мне позвонили с неизвестного номера и рассказали, что Димка лежит без сознания в 6-ом бараке, спрятан под кроватью. Его избили толпой после построения, которое у них обычно в 7 часов утра ,– поделилась родственница.

Перепуганная женщина начала звонить в ФКУ ИК-29 инспектору отдела безопасности и оперативному дежурному. Мать попросила проверить информацию об избиении, однако женщина уверяет, что меры не принимались. По словам жительницы Владивостока, на тот момент в колонии проходила проверка из Москвы, поэтому персонал скорее был занят отчетностью, нежели спасением парня.

– Звонила несколько раз, умоляя проверить моего ребенка и дать ему трубку, чтобы убедиться, что он жив, здоров. Заверяли, что все с Димой нормально, при этом параллельно мне поступали сообщения из колонии, что сын истекает кровью и весь день лежит без сознания – рассказывает Галина Валерьевна.

Как уверяет мать, Диму перевели в санчасть лишь вечером, в 20:00, когда она дозвонилась на телефон доверия ГУФСИН во Владивостоке. При этом Галина сообщила в колонию, что намеревается в срочном порядке приехать.

– Я позвонила на горячую линию ГУФСИН и уже через 10 минут Диму отнесли на носилках в санитарную часть. Пока я обрывала все телефоны, сына забрали на скорой помощи в больницу Большого Камня. Естественно собрала вещи и поехала на ночь глядя из Владивостока, чтобы увидеть ребенка,– делится мама парня.

По приезду в Большой Камень женщину не пустили в палату, на входе стоял конвой.

– Он лежал в палате и стонал, но меня не пускали. Рядом со входом стоял монитор, единственное, что успела это сделать фото Димы с экрана. Сказали, что теперь до утра врач к нему не подойдет, первая помощь оказана. Получается, что он лежал избитым весь день в колонии, а теперь просто умирал на больничной койке – констатирует женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/744117" frameborder="0"></iframe> В Приморье проводится проверка по факту избиения в колонии.Видео: предоставлено «КП»-Владивосток» семьей пострадавшегоМилана СОКОЛ

Мама Дмитрия уверяет, что дежурного врача пустили к ее сыну только один раз, так положено по закону. Всю ночь парня проверяли оперативники. На следующий день Галина обратилась в службу контроля ГУФСИН, чтобы разобраться в происходящем.

– Мы даже выяснили, кто его избил, всех участников конфликта узнали по кличкам. Параллельно мы натуральным образом стали бороться за жизнь сына. У Димы пробита голова, сломаны челюсть и нос, переломаны все пальцы правой руки. Скопилась кровь в области живота, потому что удары наносили по желудку и кишечнику, – со слезами рассказала мама осужденного.

Вчера утром Диме сделали операцию, откачали жидкость. Маму по-прежнему не пускают к пациенту. Женщина уверяет, что операция прошла не очень успешно. Ее сын до сих пор находится без сознания. При этом Дима лежит даже не в реанимации, а в обычной палате.

– Ему нужна срочная транспортировка во Владивосток, иначе он просто погибнет. Нас готовы принять во Владивостокской клинической больнице № 2, даже с конвоем. Однако договориться о перевозке мы не можем, нужны какие-то документы от ГУФСИН, которые возможно выдадут только после выходных. Все это затянулось, а жизнь моего ребенка висит на волоске, – поделилась мама пострадавшего.

Галина Валерьевна рассказала, что это не первый случай избиения ее сына. Около полутора лет назад Дима также был госпитализирован. Тогда он получил серьезную травму головы и почти полгода восстанавливался. Как это обычно бывает, мама уверена в невинности своего ребенка, отмечая, что парень вообще попал в места не столь отдаленные по ошибке.

– Решение принял военный суд, просто нашли крайнего. Раньше Дима был командиром части и ему приказывали списывать топливо. Во время одной из проверок выявили излишки, а в армии это, ведь даже хуже, чем недостача. Сын покрыл все убытки и заплатил деньги за нарушение, ну все равно осудили, – рассказала жительница Приморья.

Специалисты пресс-службы ГУФСИН по Приморскому краю в интервью «Комсомолке» подтвердили, что в колонии был выявлен факт получения травм осужденным. Ему была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время он госпитализирован в городскую больницу. Сотрудниками Главного управления по данному факту уже проводится проверка.

Дмитрию осталось отбывать наказание около 5 месяцев – часть времени он провел в СИЗО, пока длилось следствие и восстановление после первой травмы. Мама осужденного просит принять срочные меры и отправить ее сына во Владивосток, для получения квалифицированной помощи. Также Галина Валерьевна намерена добиться наказания обидчиков парня. Пока жительница Владивостока обивает пороги инстанций, время, которое так необходимо для лечения, попросту уходит.