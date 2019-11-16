Вторая жизнь стадиона «Строитель»: во Владивостоке торжественно открыли современный спортивный объект

16 ноября в столице Приморья после первого этапа реконструкции состоялось торжественное открытие стадиона «Строитель». Долгожданный ремонт на объекте стал возможен благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта из государственного бюджета было выделено больше 40 миллионов рублей. Благодаря финансированию специалистам удалось создать современный спортивный объект, отвечающий международным стандартам, сообщает «КП»-Владивосток».

Открытия стадиона ждали любители и профессионалыФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Специалисты вдохнули вторую жизнь в старый стадионФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Смех, радость на лицах детей и взрослых и первый товарищеский матч на новеньком поле – все это стало возможным благодаря открытию стадиона «Строитель». Реконструкцию спортивного объекта с нетерпением ждали профессионалы и просто любители спорта, ведь масштабного ремонта на объекте не было больше 30 лет. Последние соревнования здесь и вовсе проводились в 80-х годах прошлого века. В последние годы стадион использовался лишь зимой, в качестве катка.

Веселый праздник собрал жителей и гостей ВладивостокаФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Веселый праздник посетили все желающиеФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Первый этап реконструкции стадиона, состоялся благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни», призванному популяризировать здоровый образ жизни и активные занятия спортом в России. Около 41 миллиона рублей, выделенных из бюджета страны, позволили преобразить старый спортивный объект до неузнаваемости. Здесь появилось современное искусственное поле, отвечающее стандартам Российского футбольного союза и FIFA. Помимо этого были обустроены 6 беговых дорожек со специализированным легкоатлетическим покрытием. Еще 20 миллионов рублей из местного бюджета понадобились для подготовки основания под футбольным полем.

Стадион оснащен современным футбольным полемФото: Татьяна МЕЕЛЬ

– Из-за отсутствия ремонта, здесь нельзя было играть в футбол и в принципе заниматься спортом. Специалисты отреставрировали стадион и беговые дорожки вокруг него. Здесь полноценный размер футбольного поля, который соответствует стандартам для проведения соревнований, как городского, так и краевого масштаба,– рассказала начальник управления физической культуры и спорта администрации города Владивостока Юлия Вельбик.

Во время торжественного открытия стадиона состоялась веселая разминка, в которой приняли участие все желающие.

Веселая разминка для гостейФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Если хочешь быть здоров – занимайсяФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Также прошла церемония вручения знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и награждение представителей строительных компаний, которые внесли вклад в развитие спортивной инфраструктуры города.

Грамоты за вклад в развитие спортивной инфраструктуры ВладивостокаФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Отличники «ГТО»Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Состоялось награждение победителей и призеров Чемпионата и Первенства Владивостока по футболу, с автограф-сессий на мячах от главы региона Олега Кожемяко.

Награждение юных футболистовФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Рукопожатие от губернатора и напутственные слова маленьким чемпионамФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Первыми проверить качество нового покрытия смогли юные футболисты Центра спортивной подготовки ФК «Луч», во время товарищеского матча.

Первый товарищеский матчФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Стоит отметить, что неспроста большое внимание на празднике было уделено именно футболу. Новое поле, согласно требованиям федерального проекта «Спорт – норма жизни», будет передано в распоряжение футбольной школе города Владивостока для развития этого вида спорта.

– Здесь будет базироваться муниципальная школа по футболу, которая предоставит время занятий на стадионе и для других спортивных организаций, именно детских. А в свободное от посещения детей время, футбольное поле смогут за разумную плату арендовать и взрослые. Минимальные взносы с игроков необходимы для поддержания дорогостоящей площадки в порядке,– отметила Юлия Вельбик.

Маленькие спортсмены проверили покрытие и спортивную атрибутикуФото: Татьяна МЕЕЛЬ

На протяжении реконструкции объекта за ходом работ с волнением наблюдал директор Центра подготовки футбольного клуба «Луч» Юрий Болобонкин.

– Полей у нас, действительно, не хватает, а популярность футбола растет. Сейчас у нас занимаются 300 детей. С новым футбольным полем мы связываем большое будущее. Поверьте, база – одно из основных условий подготовки футболиста, – отметил Юрий Семенович.

Воспитанники Центра подготовки футбольного клуба «Луч»Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

После открытия стадиона все желающие могут воспользоваться беговыми дорожками и зоной с тренажерами. Правда посещение возможно в свободное от соревнований и тренировок время. Планируется в ближайшем будущем составить актуальный график. По словам специалистов, бегать во время тренировочного процесса попросту опасно.

А вот с катком, который раньше заливался – придется попрощаться, дорогостоящее покрытие попросту не предназначено для подобного использования. Специалисты рассматривают возможность преобразования в каток беговых дорожек, однако этот вопрос напрямую зависит от климатических условий – заливка возможна лишь при очень низких температурах.

Участники праздника приобщились к ЗОЖФото: Татьяна МЕЕЛЬ

В прошлом году на стадионе «Строитель» была обустроена площадка для игры в мини-футбол. Во время следующего этапа масштабной реконструкции планируется привести в порядок трибуны, а также отремонтировать административные и спортивные корпуса.

Теперь на «Строителе» можно играть в большой и мини-футболФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Желающие даже сделали фото с главой Приморского края Олегом КожемякоФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Для гостей выступили творческие коллективы ПриморьяФото: Татьяна МЕЕЛЬ