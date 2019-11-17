2019-11-17T04:17:53+03:00
Звезды

L'One снял клип в Приморье

Съемки прошли во Владивостоке, на морском побережье и в Шкотовском районе. В качестве героев выступали обычные люди разных профессий [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Съемочный процесс. Фото: предоставлено командой Левана ГорозииСъемочный процесс. Фото: предоставлено командой Левана Горозии
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Несколько дней фанаты рэп-исполнителя Левана Горозии, выступавшего в команде «Black Star» под именем L'One, недоумевали, глядя в инстаграм. Ты где? Что за море на заднем плане? И почему посты появляются ночью, а на фото день?

Все просто, а на фото не США и не Камчатка, как чаще всего предполагали в комментариях, а прекрасный Приморский край, где команда Горозии снимала видео на песню «Никто, кроме нас».

А где еще снимать клип на песню, в которой есть строчки "И нам горы по колено, и нам море по колено"? Но съемки проходили не только на побережье, но и на аэродроме в Шкотовском районе.

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Съемки клипа Левана Горозии в Приморском крае
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Зрители смогут увидеть клип, часть которого снята в Приморье, весной 2020 года.

- По задумке, мы хотели снять самое мотивирующее видео в России. Это клип о людях. Об их мечтах и переживаниях. О том, как одолевают сомнения и часто опускаются руки. Но нужно искать в себе силы идти до конца и не сдаваться. О вере в себя, – рассказывают представители исполнителя.

Съемочный процесс. Фото: предоставлено командой Левана Горозии

Съемочный процесс. Фото: предоставлено командой Левана Горозии

ИСТОЧНИК KP.RU

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