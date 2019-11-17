«Что вы к людям пристали, у них свадьба, пусть развлекаются». «Пусть развлекаются? А чего они так слабенько, надо было гранатами друг в друга покидаться!» Мягко говоря, очень по-разному отреагировали владивостокцы на новое виральное видео, набирающее популярность в соцсетях.

На нем молодой мужчина, видимо, жених, достает оружие, похожее на автомат Калашникова, и выпускает очередь в небо, стоя прямо в толпе людей. Затем он же помогает невесте сделать три выстрела в воздух из пистолета и даже дает пострелять одному из гостей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/744239" frameborder="0"></iframe> Молодожены устроили стрельбу из автомата возле Первомайского ЗАГСа Владивостока.

Все происходит на площадке перед ЗАГСом Первомайского района Владивостока на улице Гульбиновича, в густонаселенном районе города. Точно установить дату и время, когда снято видео, по имеющимся данным невозможно. Однако по погоде, окружающей обстановке и тому, как одеты люди, можно судить, что видео снято совсем недавно, возможно, даже на этой неделе.

Обращались ли работники ЗАГС или жители Гульбиновича по факту стрельбы в полицию, выяснить пока не удалось. Но после резонанса в СМИ в УМВД по Владивостоку дали короткий комментарий о том, что полиция проверяет видеозапись с инцидентом около здания ЗАГСа в Первомайском районе. Устанавливаются личности участников происшествия.

Какое решение будет принято по результатам проверки, мы сообщим дополнительно.

Интересно, что видео со стрельбой сняли не прохожие, а, судя по всему, близкие друзья молодоженов. Кто же выложил его в сеть, пока не известно.