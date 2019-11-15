2019-11-15T08:25:31+03:00
Общество

Подозрительного приморского полицейского могут уволить за дебош

В интернете появилась видеозапись, где, по словам автора, правоохранитель пьян [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Полицейский зашел в магазин, чтобы купить шоколадное яйцо. Скрин из видео artem.news.plusПолицейский зашел в магазин, чтобы купить шоколадное яйцо. Скрин из видео artem.news.plus
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Социальные сети 15 ноября всколыхнула видеозапись, снятая в селе Кневичи Приморского края. Главным героем ролика стал сотрудник ГИБДД по городу Артему, который, по словам автора, был во время службы знатно пьян. Сотрудники приморского управления МВД прокомментировали инцидент корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудник ГИБДД по городу Артему зашел в продуктовый магазин за шоколадным яйцом. Источник видео: artem.news.plus.! другой источник

Со слов пользователей в интернете, это далеко не первый случай, когда мужчину видят в подобном осоловевшем состоянии. Говорят, что он и раньше любил прикладываться к горячительным напиткам. И, быть может, за подобное пристрастие граждане его не так сильно и осуждали бы, если бы он не был одет в форму и не выходил таким «хорошеньким» на службу.

«Последний день инспектора ГИМБДД в подобной роли», «Он часто так делает, вот уже и в форме отличился», «пока смотрел, самого чуть не укачало», - комментируют ситуацию приморцы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, полиция проверяет видеозапись, размещённую в социальных сетях.

- Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности его участников. По результатам внутреннего расследования будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае установления вины сотрудников Госавтоинспекции, их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Проверку проводят в отделе МВД России по городу Артему, а также в краевом управлении Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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