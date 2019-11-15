Благовещенский колледж, где произошла стрельба, не поменял ЧОП

Трагедия в Благовещенске обрастает все новыми и новыми ужасными подробностями. Напомним, что 14 ноября в разгар учебного дня в аудиторию колледжа строительства и ЖКХ вошел студент и открыл огонь по одногрупникам. Как парень пронес с собой ружье – попыталась выяснить «Комсомолка».

14 ноября в разгар учебного дня в аудиторию колледжа строительства и ЖКХ вошел студент и открыл огоньФото: Социальные сети

Колледж охраняли сотрудники ЧОП «Сириус-а». ЧП произошло в корпусе «К», который не был оборудован рамкой металлоискателя. Ответственный за безопасность учеников охранник не только не обращал внимание на происходящее, но и работал без соответствующей лицензии. Секьюрити халатно отнесся к своим обязанностям и упустил из виду стрелка, который убил одного человека и ранил троих. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», максимальное наказание – до десяти лет колонии.

- В корпусе не было ни рамок, ни металлоискателей, ничего. Слева от входа сидел охранник и постоянно в телефоне. Ему было по барабану, даже пропуска ни у кого не спрашивал, - на условиях анонимности рассказал ученик Амурского колледжа строительства и ЖКХ.

Вслед за подчиненным задержали и руководителя. Генеральный директор ЧОПа «Сириус-а» Сергей Андрющенко стал фигурантом уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Его уже отправили в СИЗО.

Генеральный директор ЧОПа «Сириус-а» Сергей Андрющенко стал фигурантом уголовного дела. Фото: СК России

- По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

Несмотря на ЧП, колледж продолжает сотрудничать с охранным предприятием. Во всяком случае, сотрудники именно «Сириус-а» сторожат учреждение.

- Будет ли расторгнут договор – непонятно. Необходимо детально изучить все аспекты договора, рассказали знакомые с ситуацией источники.

Что же из себя представляет ЧОП «Сириус-а»? Согласно данным из открытых источников, зарегистрировано предприятие было в 2016 году, учредителей три и все с равными долями – у каждого по 33 процента. Уставной капитал компании – 252 тысячи рублей, среднесписочная численность на 2018 год – четыре человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743925" frameborder="0"></iframe> Задержание Сергея Андрющенко, гендиректора «Сириус-а».Видео: СУ СК России

В 2017 году ЧОП охранял Благовещенскую городскую клиническую больницу, серьезных нареканий к работе секьюрити не было. Сейчас «Сириус-а» сотрудничает с одной из школ.

- Хочу подчеркнуть, что данное частное охранное предприятие имеет лицензию, оно вчера было проверено. Сотрудники, работающие в школе, имеют необходимые документы, - рассказала Екатерина Касимова, пресс-секретарь мэра Благовещенска.

Она также добавила, что все школы областного центра работают с лицензированными охранными предприятиями по договорам. Все секьюрити имеют соответствующие документы.

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу. Тем временем близкие погибшего от рук стрелка студента собирают деньги на похороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

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