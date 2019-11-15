Благовещенский колледж, где произошла стрельба, не поменял ЧОП
Трагедия в Благовещенске обрастает все новыми и новыми ужасными подробностями. Напомним, что 14 ноября в разгар учебного дня в аудиторию колледжа строительства и ЖКХ вошел студент и открыл огонь по одногрупникам. Как парень пронес с собой ружье – попыталась выяснить «Комсомолка».
14 ноября в разгар учебного дня в аудиторию колледжа строительства и ЖКХ вошел студент и открыл огоньФото: Социальные сети
Колледж охраняли сотрудники ЧОП «Сириус-а». ЧП произошло в корпусе «К», который не был оборудован рамкой металлоискателя. Ответственный за безопасность учеников охранник не только не обращал внимание на происходящее, но и работал без соответствующей лицензии. Секьюрити халатно отнесся к своим обязанностям и упустил из виду стрелка, который убил одного человека и ранил троих. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», максимальное наказание – до десяти лет колонии.
- В корпусе не было ни рамок, ни металлоискателей, ничего. Слева от входа сидел охранник и постоянно в телефоне. Ему было по барабану, даже пропуска ни у кого не спрашивал, - на условиях анонимности рассказал ученик Амурского колледжа строительства и ЖКХ.
Вслед за подчиненным задержали и руководителя. Генеральный директор ЧОПа «Сириус-а» Сергей Андрющенко стал фигурантом уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Его уже отправили в СИЗО.
Генеральный директор ЧОПа «Сириус-а» Сергей Андрющенко стал фигурантом уголовного дела. Фото: СК России
- По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.
Несмотря на ЧП, колледж продолжает сотрудничать с охранным предприятием. Во всяком случае, сотрудники именно «Сириус-а» сторожат учреждение.
- Будет ли расторгнут договор – непонятно. Необходимо детально изучить все аспекты договора, рассказали знакомые с ситуацией источники.
Что же из себя представляет ЧОП «Сириус-а»? Согласно данным из открытых источников, зарегистрировано предприятие было в 2016 году, учредителей три и все с равными долями – у каждого по 33 процента. Уставной капитал компании – 252 тысячи рублей, среднесписочная численность на 2018 год – четыре человека.
Задержание Сергея Андрющенко, гендиректора «Сириус-а».Видео: СУ СК России
В 2017 году ЧОП охранял Благовещенскую городскую клиническую больницу, серьезных нареканий к работе секьюрити не было. Сейчас «Сириус-а» сотрудничает с одной из школ.
- Хочу подчеркнуть, что данное частное охранное предприятие имеет лицензию, оно вчера было проверено. Сотрудники, работающие в школе, имеют необходимые документы, - рассказала Екатерина Касимова, пресс-секретарь мэра Благовещенска.
Она также добавила, что все школы областного центра работают с лицензированными охранными предприятиями по договорам. Все секьюрити имеют соответствующие документы.
Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу. Тем временем близкие погибшего от рук стрелка студента собирают деньги на похороны.
Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обратил внимания
Тревожные записи Даниил Засорин оставил на своей страничке (подробности)
Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске
Обычное утро, в Амурском колледже строительства и ЖКХ (Благовещенск) на третьем этаже идет занятие по выполнению работ (так называется предмет) у четверокурсников специальности «Компьютерные системы и комплексы». (подробности)
«Умер на месте»: студент, погибший от выстрела в упор в колледже Благовещенска, хотел сделать предложение возлюбленной
Родственники подтвердили информацию о смерти Алексея Голубничего (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU