Трасса Седанка - Патрокл и улица Шефнера перекрыты из-за снегопада во Владивостоке

Во Владивостоке повторяется дорожный коллапс двухгодичной давности. Из-за сильного и коварного снегопада город сковали 10-балльные пробки, перекрыта недавно отреставрированная улица Шефнера. А несколько минут назад ГИБДД выставило посты на въезде на трассу Седанка - Патрокл.

Но главной проблемой опять стали горочки и транспорт, который не способен в них заехать.

- На седанкинском подъеме встала фура. Движение из-за нее замедленное, - сообщили в пресс-службе мэрии города. - Еще одна фура застряла на третьем ряду проспекта 100-летия Владивостока на повороте на 38 школу. Фуры стоят на Магнитогорской по направлению из города и на дороге еще по ряду участков.

Но не только фуры блокируют проезд. На многих горках застревают или пытаются скатываться задним ходом заднеприводные автомобили или те, кто не поменял резину вовремя. Очевидцы рассказывают, что из-за таких мастеров никто не может заехать в горку от Баляева в сторону Котельникова. Из-за этого вся улица Нейбута буквально стоит колом. Уже больше часа горожане в районе Зеленого угла стоят на остановке и не могут дождаться автобуса.

- Даже не на крутых подъемах, видимо, из-за не очень хорошей резины, горожане бросают машины, что существенно затрудняет проезд. Потому что видимость и без того плохая, еще нужно перестраиваться, поэтому все очень медленно. При этом спуски и подъемы все просыпаны, на сложных участках заготовлены баки с песко-солевой смесью. Техника работает со вчерашнего вечера. Но из-за утренних пробок местами движение техники очень затруднено, - добавили в мэрии.

Еще накануне дороги были обработаны противогололедными реагентами, но прошедший ливень смыл их с проезжей части.

Общественный транспорт работает с перебоями. Автобусы выбиваются из графиков. Трамваи вынуждены делать остановки из-за транспортных заторов. Отменено движение троллейбусов до тысячекоечной больницы, все они отправляются на «Варяг».

Несмотря на сильный снегопад и 10-балльные пробки, все детские сады и школы Владивостока сегодня работают в обычном режиме. Уроки в школах тоже начались по расписанию. Отправлять ли ребенка на занятия или в детский сад, решат родители.