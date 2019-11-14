Масштабы дорожного ремонта в столице Приморья вдвое превысили прошлогодний объем

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации планируется отремонтировать 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. Ремонт дорог в рамках нацпроекта ведется во Владивостоке, Надеждинском и Шкотовском районах.

Столичный статус

Особое внимание краевая власть и общественность уделяет работам, которые ведутся во Владивостоке. Ведь статус столицы Дальнего Востока подразумевает, что и дорожно-транспортная сеть должна ему соответствовать. Уже отремонтировано 70 километров дорожного полотна - это почти на 40 километров больше, чем в прошлом году. Такой результат достигнут благодаря, в том числе, финансированию из федерального и краевого бюджетов.

По словам специалистов, такого масштабного дорожного ремонта Владивосток не видел давно. Капитально ремонтируются не только центральные улицы, но и дороги в «спальных» районах - так, из 15 улиц, вошедших в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», большинство - отдаленные, десятилетиями обходившиеся только лишь латанием ям. Также в этом году отремонтировано восемь километров дорог на острове Русском.

- Конечно, очень важно, что во Владивостоке ремонтируются дороги, которые давно требовали ремонта. Это благоприятно скажется на качестве жизни горожан, живущих в этих микрорайонах. А главное - улучшение обустройства участков автодорог с повышенной аварийностью позволит сохранить здоровье и жизни граждан, - уверен председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

Комплексный подход

В мэрии Владивостока подчеркивают, что на городских дорогах ведется именно капитальный ремонт - с устройством тротуаров, заменой решеток и колодцев инженерных коммуникаций, прокладкой ливневой канализации. По возможности меняли и трубопроводы, проложенные под землей, чтобы исключить их порывы, для устранения которых нужно раскапывать дорогу.

В этом году дорожные строители зашли на те объекты, которые годами требовали реконструкции, среди них дорога на улице Шефнера, подпорная стена на Котельникова, ливневая канализация на Борисенко, дорога на Снеговой. Помимо этого идет и ямочный ремонт, ведется прочистка ливневых коллекторов, установка светофоров, леерных ограждений.

К сожалению, не всегда именно комплексные работы были организованы должным образом. Член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Приморье Роман Улькин отметил:

- Мы нередко наблюдали несогласованность в работе различных служб - дорожных ремонтных бригад, а также так называемых смежников - компаний, отвечающих за сети связи, инженерные и иные коммуникации, из-за ремонта которых нередко вскрывается недавно отремонтированное дорожное полотно.

Работа над ошибками

Специалисты признают: столь масштабный ремонт по всему городу выявил недостатки, в частности, в работе подрядчиков и доставил неудобства горожанам и гостям Владивостока.

- Столкнулись с тем, что в городе нет необходимого числа специализированных подрядных организаций, имеющих нужную технику, специалистов, а те, что и есть, не всегда могли справиться с объемами, правильно спланировать работу. Да и погода внесла свои коррективы - летние месяцы были практически упущены, - пояснили в администрации Владивостока.

Все эти моменты будут учтены в следующем году - это одна из задач, которую ставит губернатор Приморья Олег Кожемяко городским властям.

- Городские службы учтут ошибки, допущенные в этом году во время ремонта дорог. В начале года будут опубликованы участки, обновление которых пройдет в течение следующего сезона, а также их архитектурный вид и график предстоящих работ, чтобы жители могли вносить свои предложения и корректировки, - заявил глава региона.

Конкретно!

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке ремонтируют 15 улиц: Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2) и Вилкова (от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). Также по нацпроекту возводят надземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого. В этом году отремонтировали восемь километров дорог на острове Русском. Всего в этом году во Владивостоке будет отремонтировано 80 км дорог. В 2018 году эта цифра была в два раза ниже - 41, а в 2017-м - 48,8.

А в это время

Губернатор потребовал от подрядчиков организовать эффективную работу. Олег Кожемяко во время встречи с руководителями профильных компаний подчеркнул, что главная задача дорожников - в оставшиеся до наступления морозов недели развернуть ремонтные работы в полном объеме.