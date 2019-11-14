Владивостокские дворики станут местами отдыха жителей

Во Владивостоке выполнен основной объем работ, запланированных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также программы губернатора Приморья Олега Кожемяко «1000 дворов». В столице Дальнего Востока приведены в порядок более 200 придомовых территорий. Список адресов благоустройства к концу года превысит 300 адресов.

По данным мэрии города, на сегодняшний день новый асфальт в городе уложен по 134 адресам, еще в 65 дворах установили детские и в 41 - спортивные площадки. Всего в рамках программы «1000 дворов» благоустроят 317 дворов, по нацпроекту «Жилье и городская среда» - 44.

- Люди сами выбирали тот вид работ, который необходимо было сделать, они вместе с органами власти контролируют ход работ, принимают объекты. И тесное взаимодействие между жителями и администрацией города, которое налажено, позволяет оперативно решать возникающие вопросы. - Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко подчеркивает, что учет мнения жителей при реализации программы - одно из главных ее условий.

Она добавила, что столь масштабная программа благоустройства, впервые реализуемая в крае, выявила те сложности и проблемы, которые необходимо учитывать в последующие годы.

В настоящий момент кипит работа сразу в нескольких двориках в поселке Поспелово на острове Русском, подрядчики приступили к ремонту двора в Некрасовском переулке, 18, практически завершен монтаж детской площадки на Нейбута, 45.

- Специалистам было поручено с особым вниманием относиться к просьбам горожан. Если в ходе ремонта возникали вопросы или дополнительные просьбы и пожелания, их старались учитывать. Нередко нужно было дополнительно направить деньги из бюджета, и мы это делали, - отметил глава города Олег Гуменюк.

Кстати

Напомним, программа «1000 дворов» стартовала по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в конце прошлого года. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые должны быть благоустроены по всему Приморью в 2019 году. На реализацию программы в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Еще 650 миллионов направлено на благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».