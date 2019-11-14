2019-11-18T11:43:21+03:00
Общество

Приморская школа живописи представлена в картинной галерее

Выставка посвящена юбилею владивостокского художественного училища.
Варвара ПОГОДИНА
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Приморский художественный колледж приглашает на юбилейную выставку своих выпускников. Фото предоставлено колледжем.Приморский художественный колледж приглашает на юбилейную выставку своих выпускников. Фото предоставлено колледжем.
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Мастера российского изобразительного искусства, чей творческий путь связан с Приморским художественным колледжем (ранее - Владивостокским художественным училищем), предоставили свои работы для участия в выставке, посвященной 76-летию учебного заведения.

- Выставка весьма представительна по именам и разнообразна по жанрам. В экспозицию вошло более сорока работ: пейзажи, натюрморты и портреты, - рассказали кураторы вернисажа. - Этот проект в стенах Приморской государственной картинной галереи - дань памяти и уважения. Среди участников преимущественно выпускники Владивостокского художественного училища разных лет, педагоги и художники, так или иначе связанные с ним своей судьбой.

Часть представленных на выставке произведений посвящены Дальнему Востоку (живопись Олега Лошакова (г. Москва), Евгения Дацко (г. Москва), Александра Усенко (г. Ростов-на-Дону)). В произведениях живописцев, проживающих в Приморье, связанных с этой землей кровными историческими узами, раскрывается непреходящее очарование волшебной земли Дальнего Востока (живопись Ольги Никитчик (г. Уссурийск), Евгения Пестрякова (г. Арсеньев), Сергея Горбачева (г. Владивосток), ЕвгенияТкаченко (г. Уссурийск), Олега Кима (г. Уссурийск)).

Художники, волею судеб живущие в других регионах России, представили свои живописные произведения, раскрывающие дальневосточному зрителю красоту средней полосы России (произведения Аркадия Николаева (г. Киров), Сергея Сиренко (г. Москва), Петра Стронского (г. Москва)).

Выставка работает по адресу: Владивосток, Партизанский проспект, 12 до 8 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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