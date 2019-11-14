2019-11-18T11:43:21+03:00
Общество

Приморские музыканты зажгли на XVI джазовом фестивале

В программе - совместные выступления с мировыми звездами Тихоокеанского симфонического оркестра и Эстрадного оркестра Приморской филармонии.
Елена КРАЙНЕВА
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Приморские меломаны погрузились в ритмы джаза. Фото: primfil.ru.Приморские меломаны погрузились в ритмы джаза. Фото: primfil.ru.
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Подходит к завершению XVI Международный джазовый фестиваль, участниками которого стали музыканты из Южной Кореи, Германии, Франции, США и России. Приморские слушатели уже познакомились с восхитительным голосом корейской певицы WoongSan , имя которой широко известно поклонникам джаза в Азии. Публика тепло встретила выступление Квартета Батиста Эрбина (Россия - Франция). Вместе с солисткой Sweet Megg (США) и ее странствующими музыкантами зрители перенеслись в мир творчества джазового трио Wayfarers.

Одним из самых интересных событий фестиваля можно назвать совместное выступление известного джазового музыканта из Германии Себастиана Студницкого и Тихоокеанского симфонического оркестра.

- Этот музыкант - популярный и виртуозный трубач, мультиинструменталист, композитор. У него свое направление в джазе: тонкая, интеллектуальная музыка, адресованная знатокам, которые «смакуют» каждую ноту. Это очень интересный опыт для симфонического оркестра, - прокомментировал концерт главный дирижер и художественный руководитель музыкального коллектива, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.

Кстати, Себастьян Студницкий не ограничил свое участие в культурной жизни региона выступлением на сцене филармонии. В дни работы фестиваля он провел творческую встречу со студентами Приморского краевого колледжа искусств. И большой зал был полон, ведь немало учащихся эстрадного отделения колледжа мечтают о джазовой карьере.

13 ноября в 13 часов в Большом зале (вход свободный) состоится творческая встреча с джазовым музыкантом мирового уровня Себастьяном Студницким - популярным и виртуозным трубачоч из Германии, мультиинструменталистом, экс-участником группы Mezzoforte (funk fusion-band из Исландии).

Традиционно фестиваль оказывает поддержку местным музыкантам. Для их выступлений был выделен отдельный день. Многие уже стали постоянными участниками этого яркого события в культурной жизни края, некоторые являются студентами колледжа и института искусств, но всех их объединяет одно - любовь к этому незаурядному и яркому музыкальному стилю, жажда импровизации. В этом году право выйти на большую сцену было предоставлено дальневосточным коллективам: Positive Light, Jazz Acoustic Project, Talk is Cheap.

Не пропусти!

- 14 ноября - CHANDA RULE и трио Олега Бутмана. Прославленное трио в рекомендациях не нуждается. А солистка Chanda Rule - яркая представительница современной вокальной джазовой школы. Хорошо известна у себя на родине и в Европе. Молодая певица гастролирует не только по Америке, но также по Испании, Англии, Италии, Франции, Швейцарии и Германии. Ее как эксперта приглашают на мировые джазовые симпозиумы.

- 15 ноября - при поддержке Французского института при Посольстве Франции в России «Пианист счастья» - Джеки Террассон (фортепиано, Франция) , самый популярный из всех джазовых пианистов, по версии французского журнала Telerama.

- 16 ноября – концерт-закрытие XVI Международного джазового фестиваля во Владивостоке. SY SMITH в сопровождении Эстрадного оркестра Приморской филармонии под управлением Дмитрия Бутенко. Сай Смит - певица, давно укрепившая свое место в мире Underground Jazz & Soul. Eе называют самой известной артисткой в этом музыкальном жанре.

Концерты программы XVI Международного джазового фестиваля состоятся в 19 часов в Большом зале Приморской филармонии по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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