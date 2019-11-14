Приморцы могут увидеть народ удэге глазами француженки

С удивительной судьбой знакомит выставка «Человек в пути», которая открыта в Доме путешественника Арсеньева. Главной героиней проекта стала Марилия Петит, которая приехала в Приморье на велосипеде из Франции в поисках девственной тайги.

- Это рассказ от первого лица о том, как зародилась мечта о жизни в гармонии с природой в душе французской девочки, как эта мечта отправила ее в путь, который завершился на берегах реки Бикин в Приморском крае. Здесь Марилия Петит стала жительницей тайги, членом удэгейского рода, женой охотника, матерью и человеком, соединившим в себе разные культуры. Живя в селе Улунга, она вела подробные дневники и писала письма на родину, изучала народное творчество. После гибели мужа Марилия вернулась во Францию, где сейчас ведет ряд проектов, знакомящих мир с приморской природой и народом удэге, - рассказали кураторы выставки.

В работе над проектом помимо сотрудников музея приняли участие сама Марилия Петит, Союз коренных малочисленных народов Приморского края и общественный музей села Красный Яр. Небольшая по площади выставка вмещает большой рассказ Марилии о жизни, путешествии и взаимоотношениях с народом удэге. Посетители увидят фильмы главной героини, фотоальбомы с авторскими снимками, письма Марилии бабушке во Францию, предметы быта, тексты народных сказок, карту Евразии с нанесенным маршрутом путешествия, а также велосипед, на котором был проделан путь из Бретани в Приморье.

Экспозиция работает по адресу: Владивосток, ул. Арсеньева, 7-б до 30 ноября.