«Не только красива, но и талантлива»: бывший муж Жанны Фриске показал свою возлюбленную из Владивостока

Известный телеведущий и бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал в своем инстаграм фотографию со своей возлюбленной. Избранницу звездный мужчина показал впервые после смерти супруги. Девушкой Шепелева оказалась Екатерина Тулупова – дизайнер, которая училась в университете во Владивостоке на факультете журналистики.

Влюбленные, по данным СМИ, начали встречаться в 2017 году, спустя год поползли слухи о том, что Екатерина переехала к Дмитрию. Их семейное гнездышко дизайнер оформила сама. У обоих от прежних браков остались дети – у Шепелева – шестилетний сын Платон, у Тулуповой – тоже шестилетняя дочь Лада.

- Наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья, - написал Дмитрий Шепелев в своем микроблоге.

Что известно о новой избранницы известного телеведущего? Екатерина Тулупова приехала во Владивосток сразу после школы, поступила на факультет журналистики в местном ВУЗе, но поняла, что это не ее путь. Девушка хотела заниматься дизайном и уехала в столицу, где для дальнейшей учебы выбрала Московский энергетический институт и кафедру искусства интерьера. Затем Екатерина продолжила учебу в Миланской школе дизайна.

Уже в Москве девушка познакомилась с привлекательным молодым юристом Дмитрием Кленовым и вышла за него замуж. Затем экс-супруг Тулуповой также основал инвестиционную компанию Altus Capital, которой принадлежит контрольный пакет акций сети аптек «36,6». Дмитрий – успешный инвестор, который вкладывает деньги в машиностроение, робототехнику, финансовые технологии и другие направления.

В 2013 у супругов родилась дочь Лада, в этом же году Екатерина вместе с подругой основала архитектурное бюро «Арх. Предмет». Однако вскоре Тулупова его покинула. В 2016 году Екатерина и Дмитрий Кленов развелись после 13 лет совместной жизни. Тулупова грустила и называла себя в инстаграм «разбитной разведенкой».

Екатерина – ровесница 36-летнего Шепелева, она дизайнер интерьеров и бизнес-леди, основательница компании «Деловые завтраки». В комментариях ее называют «красивой, талантливой, обаятельной и просто хорошей девченкой».