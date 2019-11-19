Какие квартиры пользуются популярностью у жителей Владивостока?

На рынке недвижимости Владивостока растет спрос на квартиры в новостройках. Вторичное жилье, цены на которое бывают выше, чем на новое, постепенно уходит на дальний план. По мнению специалистов, спрос на студии начал снижаться, а интерес на двух и трехкомнатные квартиры наоборот растет. Корреспондент «КП»-Владивосток» поговорил с экспертами в сфере недвижимости и узнал о предпочтениях покупателей.

По стоимости жилье в приморской столице может вполне составить конкуренцию Москве и Санкт-Петербургу. Рынок наполнен вторичными квартирами, цены на которые зачастую завышены. К тому же, большинство из предлагаемых вариантов– именно малогабаритные. Не стали исключением и новостройки, в которых также многие помещения не превышают 18-35 квадратов. Объем подобных предложений в новых проектах в последние 5 лет составляет больше 50%, а в некоторых ЖК и вовсе достигает более 90%. Естественно, что в такой ситуации найти квартиру своей мечты довольно сложно, поэтому приходится искать месяцами. Желание жить в действительно достойных условиях все чаще приводит покупателей к выбору двух и трехкомнатных квартир в новом фонде.

– Очень маленький процент людей покупает недвижимость впрок. Большинство приобретают квартиры именно для себя. Повысился спрос на двух и трехкомнатные квартиры в новом фонде с небольшой площадью. Они выигрывают в функциональности, разнообразии планировок и цене,– отметил директор «Городского риэлтерского центра» Сергей Косиков.

Время деньги

Покупка квартиры – ответственный шаг, который нужно взвесить со всех сторон. В поисках выгодных предложений многие готовы ждать годами, однако эксперты уверены, что трата времени бессмысленна.

– Процентные ставки по ипотеке падают, а цены на квартиры в это время растут. Рынок выравнивается, поэтому ждать, особого смысла нет. У меня есть такой знакомый, человек 8-ой год ждет доступного жилья, хотя уже мог давно купить и выплатить ипотеку. С учетом прошлых цен, платеж за квартиру был бы меньше, чем он сейчас возьмет с низкой ипотечной ставкой. К тому же на данный момент практически во всех банках есть система рефинансирования, с помощью которой можно снизить процент,– рассказал эксперт Сергей Косиков.

Новая инициатива правительства – ипотека под 2% для дальневосточников призвана помочь в решении квартирного вопроса. Однако льготная программа подойдет далеко не всем, она рассчитана на молодые семьи не старше 35 лет. Помимо этого воспользоваться привилегией могут участники программы «Дальневосточный гектар», которые уже получили землю и имеют право ее использовать под строительство. По мнению специалистов, доступная ипотека повысит спрос на жилье и, как следствие – цены.

Комфортное жилье

Желая сэкономить время и силы, покупатели ищут квартиры, в которых уже произведен ремонт. И это понятно, в такое жилье можно не только сразу заехать, но и выгодно его сдать. Однако, как оказалось не так просто найти 2, 3-х комнатную квартиру с современной планировкой, скажем в 50-60 квадратов, да еще и с отделкой.

Корреспондент «КП» - Владивосток» обратился к представителю компании одного из застройщиков, чтобы дать оценку сложившейся ситуации.

– Сейчас на рынке прослеживается усталость от малогабаритного жилья. Выбор в сторону студий, чаще всего, обусловлен низкой платежеспособностью населения. При первой же возможности (соц. программа, жилищный сертификат, альтернативная сделка или просто улучшение финансового состояния) люди стремятся улучшить свои жилищные условия. И поэтому все большее внимание покупатели обращают на современные двух и трех комнатные квартиры, особенно в новых домах, где современные планировочные решения соответствуют потребностям горожан, - рассказывает специалист компании ООО «Жилкапинвест» Марина Мезенцева.

- Какие квартиры пользуются большим спросом?

- Увеличивается спрос не просто на квартиры большей площади, а на интересные планировки с учетом индивидуальных потребностей и финансовых возможностей. Кто-то выбирает просторные кухни или кухни-гостиные до 20 кв. м. Кому-то важно иметь большую прихожую, раздельный санузел или лоджию с выходом из кухни. Важным критерием выбора считается функциональность, минимум неиспользуемого пространства, качественные, современные материалы, - продолжает эксперт.

- Выгодно ли покупать квартиры с отделкой?

-Тем, кому подходит типовой ремонт, ЖК «Фрегат 2» позволяет приобрести отделку класса «комфорт» в ипотеку вместе с квартирой. А ставка по такому кредиту – на порядок ниже, чем потребительский кредит. Материалы закупаются оптом от производителя, поэтому стоимость отделки выходит дешевле, чем при индивидуальной покупке.

- Можно ли посмотреть варианты планировок и отделок?

- Если дом уже готов, можно посмотреть свою квартиру. Под жилье с отделкой отводится сразу несколько этажей, здесь есть просторные «трешки», двухкомнатные и студии. Если здание еще строится, то показываем шоурумы, на примере которых, можно увидеть качество ремонта, используемые материалы и понять, как будет выглядеть будущая собственность. Отделки типовые, в светлом исполнении. Специально подбираем обои под покраску, поэтому новые жильцы, при желании, смогут изменить оформление интерьера по своему вкусу.

- Как попасть на просмотр?

- По предварительной договоренности, достаточно просто позвонить +7 (423) 202-54-07 или оставить заявку на сайте, выбрать удобный день и время. Специалист по показам встретит и расскажет обо всех вариантах, а также предложит на выбор действующие акции. Для удобства покупателей осмотр квартир с отделкой класса «комфорт» в ЖК «Фрегат 2» проводится не только в будние дни, но и в субботу.

Итак, подведем итог:

Переход на эскроу-счета, позволяющие безопасно провести сделку между покупателем и продавцом, привел к удорожанию себестоимости строительства жилья. Застройщики вынуждены повысить цены, уже на начальном этапе строительства. И по мере уменьшения числа объектов, строящихся по старым правилам, цены на рынке будут подрастать. Хоть ипотечные ставки снижаются, но цены на жилье в новостройках продолжают расти. И эксперты подтверждают, что выгоднее купить квартиру сейчас, по более низкой цене, чем в будущем по более низкой ставке.