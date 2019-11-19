За что в Приморье сидеть хорошо: почему за присвоение миллиардов и кражу курицы дают одинаковые сроки?

В Эфире радио «Комсомольская правда – Приморье» в программе «Народный адвокат» мы беседуем на актуальные темы и рассматриваем их с точки зрения закона. Темой последнего эфира стал извечный вопрос: «за что в Приморье сидеть хорошо?». Почему кто-то незаконно присваивает себе миллиарды и получает срок в виде четырех лет заключения, а кто-то украдет курицу в супермаркете и получит столько же. Почему так происходит? На этот и другие вопросы отвечает адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев.

- Одна из особенностей нашего законодательства заключается в том, что если, например, кто-то украл мешок с картофелем чтобы выжить, а кто-то сделал то же самое, но совершенно умышленно, специально и даже с профессиональной подготовкой, в любом случае квалификация будет одна и так же, а соответственно будет одна и та же статья, часть и по сути срок наказания.

- Давайте рассмотрим более детально. Произошло два похожих преступления, но ведь различия еще и в том, что отношения к этим людям разные?

- Все зависит от людей не только в правоохранительных и надзорных органах, но также и от адвоката. Человек может воспользоваться услугами государственного защитника на безвозмездной основе, так и обратиться за платной квалифицированной помощью, например по знакомству. Это, в свою очередь, также формирует определенное отношение.

- Но почему, например, экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам колонии и автомобильного угонщика также приговорили к такому же сроку? Это многолетняя история, или же необходимо совершенствовать законодательство?

- Это и многолетняя история и нужно совершенствовать законодательство. В уголовный кодекс вносятся многочисленные поправки, за которыми достаточно тяжело уследить. При чем корректировки вносятся с завидным постоянством после какого-нибудь громкого случая. Так что отчасти оглашение подобных приговоров это прямое следствие изменения уголовного закона.

- А бывает, что за какое-либо нарушение и вовсе исключается ответственность?

- Конечно, например, так произошло с мошенничеством в крупном и особо крупном размере - были увеличены суммы. То есть теперь нужно совершить махинаций с большей суммой, чтобы попасть под уголовное преследование. Предпринимателям фактически гарантировали, что если они совершат махинаций на миллион рублей, их не будут сажать на 10 лет, максимум до шести. Есть и такое понятие, как декриминализация. Например, контрабанду вывели из уголовного кодекса и перевели в разряд административных преступлений.

- И все-таки за одни нарушения закона предусматривается одно наказание, а за тяжкое преступление назначают ровно такое же наказание. Но мы понимаем, что этически для нас это несовместимо. Наверняка в вашей практике есть примеры таких наказаний.

- Конечно, все мы понимаем, что убийство – самый тяжкий грех. Ответственность за это преступление без отягчающих обстоятельств определена в размере от 6 до 15 лет лишении я свободы – весьма сурово. Но у меня в практике был случай, когда человек раскаялся, явился с повинной и в итоге получил минимальный срок – шесть лет лишения свободы. Другое дело – история с инвестором из Китая. Позиция обвинения сводилась к тому, что иностранец якобы хотел передать взятку должностному лицу, но я считаю, что имело место провокация взятки. И за такое преступление назначается наказание в виде девяти лет лишения свободы и 25 миллионам штрафа. И вот возникает вопрос о соразмерности наказаний. С одной стороны убийство и шесть лет, а с другой – передача денежных средств и девять лет плюс огромный штраф. Так не должно быть. Наибольшая ответственность должна наступать за преступления против жизни и здоровья человека.

- Но ведь при рассмотрении уголовного дела суд опирается не только на санкцию статьи?

- Конечно, учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства, раскаяние, явка с повинной, характер совершения преступления, личность человека. К сожалению, в законодательстве соразмерность наказания прослеживается не так четко, как в нашем сознании. И на эту соразмерность должна обращать внимание Государственная Дума и люди, которые там работают для того, чтобы принимать правильные законопроекты, изменяющие уголовный кодекс.

Напомним, программа «Народный адвокат» выходит в эфире радио «Комсомольская правда – Приморье» по четвергам с 10:00 до 11:00. Свои вопросы адвокату вы можете озвучить в прямом эфире, позвонив по телефону +7 (423) 230-22-52 либо отправив опрос при помощи WhatsApp на номер +7 (924) 000-10-03.