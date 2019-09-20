2019-11-19T11:38:09+03:00
Общество

«Комсомольская правда» наградила победителей фотоконкурса «Наши на пляже»

Авторы лучших фотографий получили заслуженные призы
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Традиционный фотоконкурс лучших летних фотографий подошел к концу. На протяжении трех месяцев читатели «Комсомольской правды» - Владивосток» выбирали самые красочные и яркие фотоснимки с мест отдыха в Приморье. Пришло время подвести итоги и наградить победителей.

Третье место заняла фотография Натальи под названием «Игры в "Песочнице"», снимок был сделан неподалеку от Фокино.

Евгения Анатольевна Тонкошкур занимает второе место с фотографией «На берегу моря в Андреевке».

Самой популярной в этом году стала фотография Ирины Сергеевны Поповой под названием «Лазурные воды бухты Триозерье».

Победители получили призы от «Комсомольской правды» - Владивосток». А партнер конкурса - стивидорная компания «Малый Порт» - наградила Кристину Андреевну Прудникову за фотографию «Молодые и красивые. Лето 2019 на пляже в Ливадии».

Кристина получила подарки от стивидорной компании «Малый Порт» в офисе медиахолдинга «Комсомольская правда» - Владивосток».

Поздравляем всех победителей и желаем вам будущих свершений. Участвуйте в конкурсах «Комсомольской правды» и выигрывайте памятные и ценные призы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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