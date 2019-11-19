Буйный двойник российского рэпера бил по автобусу пистолетом, оскорблял водителя и ложился на снег во Владивостоке

Молодой человек во Владивостоке по какой-то причине взъелся на водителя автобуса и всячески мешал выполнять ему свою работу. Парень преследовал жертву несколько остановок и все время подрезал. В итоге молодой человек на красном «Сузуки Свифт» перегородил дорогу автобусу и устроил дебош, который сняли на видео очевидцы.

ЖАРКИЙ НОЯБРЬ

Остановка «Дальпресс», водитель как обычно парковал автобус 55 маршрута для того, чтобы забрать пассажиров. Он не знал, что его ждало впереди. Внезапно из красной иномарки выскочил парень, как заметили комментаторы, похожий на российского рэпера Pharaoh (Фараон). Только один вид молодого человека порождает вопросы: ноябрь, на улице снег и отрицательные температуры, а он был одет в джинсы, майку, шапку, а на шее - шарф. Видимо, чтобы не продуло.

Молодой человек по какой-то только ему ведомой причине начал оскорблять водителя-гражданина Узбекистана, выкрикивая в его сторону нецензурные слова и неприятные фразы, построенные на национальном аспекте. Ошарашенный шофер отпугивал мальца как мог, но буйный парень не унимался и сопровождал оскорбления ударами кулака по дверям автобуса. Но водитель решил продолжить путь – в салоне его ждали пассажиры.

Молодому человеку показалось мало и он начал преследовать автобус. Кульминация инцидента развернулась на остановке «Некрасовская», где парень снова всячески провоцировал водителя автобуса, истошно выкрикивая обвинения из разряда: «Ты всю работу у нас отнял», «Ты убиваешь людей» и «Аллах видит, ты плохой человек». Молодой человек даже попытался нанести удары шоферу, но тот не поддался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/744655" frameborder="0"></iframe> Буйный двойник российского рэпера в майке бил по автобусу, оскорблял водителя и ложился на снег во Владивостоке.Видео: dps__vlСоциальные сети

- Когда я подошел на остановку, увидел, что водитель автобуса скрутил парня и прижал к ларьку, но чтобы бил – не наблюдал. Рядом кричали о помощи девушки, и я решил вмешаться. Я их растащил и сказал шоферу: «Лучше конфликт решить словами». Не знал, что творил этот парень и не видел всей картины. Тогда, может, и не стал бы разнимать. Водителю я сказал уйти в автобус и закрыть двери, но этот парень продолжил буйствовать, - рассказал очевидец Владислав.

Дальше со стороны парня последовали удары по стеклам автобуса и по фарам. Откуда ни возьмись у молодого человека в руках появился аэрозольный пистолет «Удар», который стреляет струей газа. Но парень им не воспользовался.

ВЛИЯНИЕ ПЕРВОГО СНЕГА

Инцидент попал на видео и моментально стал хитом социальных сетей. Комментаторы порицают поведение парня и считают, что он был «под чем-то». Однако не все согласны с этим, но подтверждают: «Молодой человек явно не в себе».

- Парень бил со всей силы рукояткой пистолета по фарам автобуса, по стеклу, но не разбил. Потом он схватил лопату, которой продавец пян-се убирал остановку, и с ней хотел бежать на автобус. Лопата эта с матами полетела обратно в продавца. Парень зачем-то падал на землю, зачем – непонятно, - продолжил Владислав.

Не исключено, что парня вывела из себя какая-то ситуация, но это не оправдывает его поведения. К тому же в таком состоянии он сел обратно за руль «Сузуки Свифт» и уехал. Все закончилось так же резко, как и началось.

Но водитель и руководство компании ООО «ДВ Транс Сети», которой принадлежит автобус, намерены идти дальше.

- Была реальная угроза жизни пассажиров, поэтому будет написано заявление в правоохранительные органы, - сообщили «КП» в администрации Владивостока.

Чем закончится инцидент – пока говорить рано. Возможно, парню придется возместить ущерб (если таковой имеется), а также заплатить штраф за нарушение общественного порядка.