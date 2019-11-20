2019-11-19T16:31:16+03:00
Экономика

Глава Минвостокразвития призвал не допустить спекуляции на рынке жилья в ДФО из-за льготной ипотеки

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики назвал важным моментом удержание стоимости жилья
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: архив «КП»Фото: архив «КП»
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Минвостокразвития проработает с регионами Дальнего Востока меры, которые позволят не допустить спекуляций после внедрения в округе механизма льготной ипотеки и помогут сдержать рост стоимости жилья. Об этом заявил на парламентских слушаниях в Госдуме министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

" Здесь очень важный момент - удержать стоимость жилья, потому что спекуляции здесь будут. <…> Очень важна работа на уровне региональной, муниципальной власти, и мы на совете округа в ближайшее время планируем обсудить эти инициативы и контролировать, в том числе, с губернаторами этот сектор, чтобы не допустить в будущем спекуляции", - отметил в своем выступлении Александр Козлов.

Ранее глава Минвостокразвития заявлял, что ежемесячный ипотечный взнос со ставкой 2% соизмерим с той суммой, которую молодые люди обычно тратят на аренду жилья.

"Но, снимая квартиру, ты отдаешь деньги дяде Ване, а благодаря снижению процентной ставки те же деньги можешь вложить в свое жилье! И постепенно выкупаешь его в собственность. Мы доказали, что ипотека на Дальнем Востоке для многих была затруднительна. Потому что банковские ипотечные предложения, которые действовали в регионе, в среднем начинались от 9,1%. И для того чтобы молодые люди могли получить и в дальнейшем выплатить эту ипотеку, доходы на семью должны составлять не меньше 70 тысяч. Многие просто не могли воспользоваться этими кредитными продуктами. Нет у них такого заработка. Если мы не можем обеспечить заработок, значит, должны снизить кредитный порог. Что и сделали", - объяснил Козлов.

Ипотечный кредит под 2% годовых будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока. Им смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет.

К молодым семьям относятся те, в которых оба супруга не старше 35 лет, имеют гражданство РФ и состоят в браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Выдавать льготную ипотеку планируется в течение пяти лет.

Министерство уже работает с крупными российскими компаниями-застройщиками, которые готовы зайти на Дальний Восток и строить дома под эту ипотеку.

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