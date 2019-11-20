Пусть мама услышит: в Приморье пытаются спасти трех тигрят, брошенных в заснеженном лесу

Трех брошенных малышей амурского тигра нашли на севере Приморья. Котята блуждали в заснеженном лесу в поисках мамы, но, к сожалению, ее нигде не было. Отчаявшись, двое из них сели на дорогу и, по всей вероятности, потеряли всякую надежду снова встретиться с родительницей. Лишь один из них еще пытался почуять родной запах. Мгновение, и он взял след и помчался обратно в лес. Остальные тут же побежали за ним – держатся вместе.

Амурские тигрята в лесу.Видео предоставлено Центром "Амурский тигр"

19 ноября душещипательное видео потерянных котят поступило в службу Охотнадхзора. Они уже определили место и начали поисковую операцию. По данным пресс-службы центра «Амурский тигр», в первую очередь будут икать следы присутствия матери тигрят. Если поблизости не будет тигрицы, то специалисты поместят малышей в центр. Это будет вынужденная мера, ведь без помощи родительницы они погибнут.

- Сегодня с рассветом поисковая операция продолжилась. О результатах будем сообщать оперативно, - отмечает Вадим Шкодин, руководитель пресс-службы центра «Амурский тигр».

Тигренок в лесу.Видео предоставлено Центром "Амурский тигр"

В свою очередь утешительный прогноз дали в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

- На вид тигрятам не больше года. В таком возрасте мамы часто оставляют малышей без присмотра, но ситуация усугубляется тем, что котята сейчас не способны даже самостоятельно питаться, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Дмитрий Панкратов, руководитель департамента. – Но я могу сказать с 99-процентной вероятностью, что все закончится благополучно, и тигрята будут с мамой.

А пока о судьбе хищницы ничего неизвестно, все искренне беспокоятся за котят, одиноко блуждающих по лесу. Пусть мама все же услышит и придет.