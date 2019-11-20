«Это была любовь с первого взгляда!»: жительница Приморья не может разгадать тайну исчезновения Дмитрия с криминальным прошлым

«Малыш, я тебя люблю, скоро вернусь!» - это последнее, что сказал Дмитрий своей гражданской супруге Клавдии. Это было в сентябре 2019 года. С тех пор он не выходил на связь, и о его местонахождении ничего неизвестно по сей день. В приморском поселке Хороль его ждет не только любимая женщина, но и двое ее детей, которые относятся к Дмитрию, как к отцу. Да и он, по словам Клавдии, к ним прикипел, как к родным.

Тревогу, по всей видимости, забили родственники Дмитрия, которые обратились в полицию, заявив о том, что он без вести пропал в июле этого года. Его поисками сейчас занимаются и волонтеры. К сожалению, пока выяснить, где он и все ли с ним в порядке не удалось.

Примечательно, что Дмитрий несколько лет назад участвовал в телепередаче «Жди меня». Тогда его нашли в колонии, где он отбывал наказание за совершенное преступление. По словам Клавдии, его осудили за разбой на небольшой срок.

Сказал, что поехал на заработки. Фото: личная страница пропавшего Дмитрия.

- Я с ним познакомилась в мае этого года. Приехала в деревню к родственникам. Там сидел мой брат, а рядом с ним Дима. Это была любовь в первого взгляда. Почти сразу мы стал жить вместе, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Клавдия, гражданская супруга пропавшего Дмитрия. – Он достаточно скрытный человек, ничего лишнего не говорил. Я знаю, что у него есть сестра, с которой у него не сложились отношения. Про семью мы особо не разговаривали, да и я не настаивала на этом. Знаю, что он воспитывался в детском доме, а в смерти матери винит как раз эту сестру, которую нашел на телепередаче. Помню, что он позвонил мне в сентябре, сказал, что любит и скоро вернется. И все. С того дня его телефон вне зоны действия сети.

Несколько лет назад Дмитрия уже искали родственники и нашли. В колонии. Фото: Примпоиск.

Клавдия верит, что Дмитрий просто потерял мобильный, и все это время обстоятельства не давали ему связаться с женой. Она отметила, что после того, как он вышел на свободу, не имел ничего общего с криминальными делами. Известно только то, что он поехал на заработки заниматься рыбной ловлей. А вот загадка его таинственного исчезновения не разгадана.

Если кому-то известно о местонахождении Дмитрия, просим позвонить или написать на w/a 89147212232