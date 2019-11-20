2019-11-20T11:49:44+03:00
Общество

«Приморцы, пожалуйста, помогите»: ребенка на пешеходном переходе сбила машина

Родители ищут свидетелей происшествия, быть может, у кого-нибудь даже есть записи на видеорегистраторе
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Ребенка сбила серая машинаРебенка сбила серая машинаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Сегодня, 20 ноября, в селе Хороль на пешеходном переходе здания «Росбанка» был сбит ребенок. ДТП произошло около часу дня. Виновником выступила машина серого цвета, которая сразу же после столкновения, скрылась, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пострадавший ребенок рассказал, что, перед ним притормозили многие автомобили - пропускали. Но неожиданно во время того, как он двинулся по проезжей части, его сшибла машина. К сожалению, кроме ее цвета, никаких иных характеристик не известно. Разве что то, что за рулем сидел водитель-мужчина средних лет. После аварии он поехал дальше по своим делам, не оказав помощи несовершеннолетнему.

Родители, распространяя информацию по интернету, просят откликнуться свидетелей происшествия. Возможно, что у кого-то даже сохранились записи с видеорегистратора.

- Пожалуйста, большая просьба откликнуться тех, кто видел ДТП и может дать ценную информацию. Помогите установить личность водителя и привлечь его к ответственности.

Позвонить можно в ОМВД по Хорольскому району: 8 (42347) 21202.

ИСТОЧНИК KP.RU

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