Ходи как пингвин и не падай на ягодицы: как «остаться в живых» в условиях тотально скользких дорог Владивостока

ЭКИПИРОВКА

Осторожно, лед! Такое предупреждение можно ставить едва ли не на всех улицах Владивостока. Осадки в виде снега и высокие температуры сделали свое – город превратился в один большой каток. Добраться от пункта А до пункта Б становится задачей из школы выживания. Именно поэтому специалисты Примпогоды приготовили для горожан готовую инструкцию по применению о том, как нужно ходить по улицам, чтобы остаться в живых.

Готовится к выходу нужно, почти как на войну. Начинаем с экипировки. Забудьте об обуви на высоких каблуках. Они, конечно, красивы, но в травмпункте вам не понадобятся. Также в черном списке зимы сапоги на плоской подошве. Лидеры сезона обувь с широким носом, толстой рифленой подошвой со смешанными протекторами.

Верхняя одежда не должна сковывать ваши движения. Лучше всего - куртка без ворота и капюшона. Сумку также лучше выбирать по критерию удобства. Тут подойдет аксессуар через плечо, как у почтальона.

ХОДИ КАК ПИНГВИН

Важно. Чтобы не упасть, нужно передвигаться по улицам как пингвин. Наступайте на всю подошву, чуть согните ноги и не напрягайте ноги. Выглядит не очень уточнено, зато безопасно. Чем мельче шаг, тем лучше. Кстати, никогда не держите руки в карманах на улице. При падении в таком положении можно серьезно пострадать.

По дороге на работу не разговаривайте по телефону, лучше использовать гарнитуру. Не забывайте, что под снегом, может быть тоже лед.

Самый опасные участки – лестницы, обочины дорог, железные крышки люков и крутые спуски. Чтобы подготовиться к такому хождению, лучше сделать небольшую разминку дома.

БЕЗОПАСНОЕ ПАДЕНИЕ

Даже если вы последовали всем советам, но уверены в том, что, скорее всего, падения вам не избежать, лучше знать, как это делать безопаснее всего. Напрягите мышцы и постарайтесь сгруппироваться. При падении назад – раскиньте руки в стороны. При возможности перенесите вес тела в бок.

При падении вперед – согните руки в локтях. Если опасность встретила вас на лестнице – закройте руками лицо и голову. Главное – не пытайтесь притормозить, в таком случае не исключены переломы.

НЕ ПАДАЙТЕ НА ЯГОДИЦЫ

Вот вы уже в полете, и что-либо изменить, казалось бы, уже нельзя. Но нет. Можно обеспечить себе наиболее безболезненное падение. Важно избегать приземления на ягодицы, на ладонь вытянутой руки, колени и локти.

Как сделать обувь менее скользкой?

1. Обратитесь в обувную мастерскую, где на подошву наклеят не скользящую резиновую прокладку.

2. Наклейте сами на подошву несколько кусков пластыря. Это сделает обувь менее скользкой на несколько часов.

3. Пластырь можно заменить более стойкими войлоком или кусочками наждачной бумаги.

4. Натрите подошву старой обуви наждачной бумагой или теркой.

5. В толстую рифлёную подошву можно вкрутить мелкие шурупы.

6. Купите в спортивном магазине ледоступы — специальные противоскользящие накладки на обувь.

7. Если клеить, натирать или покупать защиту некогда и негде, найдите самые большие хлопчатобумажные носки и натяните их на сапоги или ботинки. Или возьмите с собой лыжную палку с заострённым концом.