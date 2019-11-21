В Приморье сгорела автобаза со снегоуборочной техникой

Ранним утром, 21 ноября, в гаражных боксах на улице Приморская в Дальнегорске произошел пожар. По свидетельствам очевидцев, на Автобазе №7 находилась снегоуборочная техника. К моменту приезда пожарных, вся территория была охвачена огнем. На данный момент известно, что ущерб от ЧП – многомиллионный, точную сумму еще предстоит определить экспертам. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших, сообщает «КП»-Владивосток».

dalnegorsk_online В Дальнегорске загорелась территория автобазы

К моменту приезда специалистов огонь охватил постройки. Фото:37 пожарная часть по охране Дальнегорска

Тревожный вызов с улицы Приморская поступил на пульт оперативного дежурного пожарной охраны Дальнегорска в 5:36. Спустя 10 минут к месту происшествия были стянуты пожарные расчеты. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, к моменту приезда специалистов горела кровля строения по всей площади. Также огонь перекинулся на стоящую внутри технику. Четыре грузовых авто оказались полностью уничтожены. Людей на охваченной пламенем территории не было.

Огонь уничтожил технику. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска

Огонь удалось локализовать в 6:46, открытое пламя пожарные сбили в 08:48, после чего занялись проливкой и обследованием автобазы. С возгоранием боролись 15 пожарных, было задействовано 4 единицы техники. Огонь уничтожил 1200 квадратных метров. По словам местных жителей, в непосредственной близости от сгоревших боксов находится еще одна автобаза, специалистам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Брандмейстеры боролись с огнем больше трех часов. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска

«Комсомолка» уже обратилась за официальным комментарием в администрацию Дальнегорского городского округа, чтобы узнать повлияет ли пожар в целом на уборку снега в муниципалитете. Редакция следит за развитием событий.