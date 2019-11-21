2019-11-21T07:00:22+03:00
Происшествия

В Приморье сгорела автобаза со снегоуборочной техникой

Убытки от пожара многомиллионные, обошлось без жертв [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Пожар на автобазе в Дальнегорском городском округе. Фото: 37 пожарная часть по охране ДальнегорскаПожар на автобазе в Дальнегорском городском округе. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска
Изменить размер текста:

Ранним утром, 21 ноября, в гаражных боксах на улице Приморская в Дальнегорске произошел пожар. По свидетельствам очевидцев, на Автобазе №7 находилась снегоуборочная техника. К моменту приезда пожарных, вся территория была охвачена огнем. На данный момент известно, что ущерб от ЧП – многомиллионный, точную сумму еще предстоит определить экспертам. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших, сообщает «КП»-Владивосток».

dalnegorsk_onlinedalnegorsk_online
В Дальнегорске загорелась территория автобазы
436 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
К моменту приезда специалистов огонь охватил постройки. Фото:37 пожарная часть по охране Дальнегорска

К моменту приезда специалистов огонь охватил постройки. Фото:37 пожарная часть по охране Дальнегорска

Тревожный вызов с улицы Приморская поступил на пульт оперативного дежурного пожарной охраны Дальнегорска в 5:36. Спустя 10 минут к месту происшествия были стянуты пожарные расчеты. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, к моменту приезда специалистов горела кровля строения по всей площади. Также огонь перекинулся на стоящую внутри технику. Четыре грузовых авто оказались полностью уничтожены. Людей на охваченной пламенем территории не было.

Огонь уничтожил технику. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска

Огонь уничтожил технику. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска

Огонь удалось локализовать в 6:46, открытое пламя пожарные сбили в 08:48, после чего занялись проливкой и обследованием автобазы. С возгоранием боролись 15 пожарных, было задействовано 4 единицы техники. Огонь уничтожил 1200 квадратных метров. По словам местных жителей, в непосредственной близости от сгоревших боксов находится еще одна автобаза, специалистам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Брандмейстеры боролись с огнем больше трех часов. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска

Брандмейстеры боролись с огнем больше трех часов. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска

«Комсомолка» уже обратилась за официальным комментарием в администрацию Дальнегорского городского округа, чтобы узнать повлияет ли пожар в целом на уборку снега в муниципалитете. Редакция следит за развитием событий.

Внутри находились грузовые машины. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска

Внутри находились грузовые машины. Фото: 37 пожарная часть по охране Дальнегорска

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»
Очень дорогого адвоката посадят за решетку во Владивостоке
В Приморье автомобиль вылетел со скользкого моста в замерзшую реку
Так горят миллионы: в Приморье пожар уничтожил двухэтажный коттедж
На Приморье на выходных обрушится циклон со снегом и дождем
Выяснилось, почему утренний Владивосток сковали мощные пробки
Улицу Котельникова во Владивостоке перекрыли без предупреждения
«Меня уволят за опоздания»: утренний Владивосток намертво встал в 9-балльные пробки
В Приморье девятый день ищут исчезнувшую шхуну «Муксун»
Погода во Владивостоке на 21 ноября 2019 года: в город пришло потепление
«Стояние на Японском море»: Владивосток сковали пробки еще до конца рабочего дня
«Черный лесоруб» напилил дубов на четыре миллиона рублей в Приморье
Загонять копытных животных и охотиться с помощью собак запретили в Приморье
Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье