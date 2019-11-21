2019-11-21T08:14:34+03:00
Общество

Погода на декабрь 2019 во Владивостоке: первый месяц зимы будет аномально теплым

Средняя температура на декабрь 2019 во Владивостоке и на всей территории региона будет выше обычного
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Температуры в декабре будут на 1-2 градуса выше обычногоТемпературы в декабре будут на 1-2 градуса выше обычного
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Зима в Приморье планомерно выгоняет осень с насиженных мест и прочно закрепляется в регионе. На всей территории края лежит снег, а температуры если и не упали ниже ноля, то близки к этому. Довольно теплый ноябрь вскоре уступит место более суровому первому месяцу зимы. «КП» рассказывает, какой будет погода на декабрь 2019 во Владивостоке.

Теплая зима - мечта, пожалуй, подавляющего большинства жителей Дальнего Востока, где погодные условия отличаются своей суровостью. Люди надеются на милость капризной небесной канцелярии, которая иногда насылает на регионы аномалии (в хорошем смысле слова). Например, в прошлом году почти на всей территории Приморья была бесснежная, но очень мягкая зима – во Владивостоке температуры не опускались в среднем ниже -15 градусов.

Однако в этом году синоптики не гарантируют повторения теплой зимы в Приморье. Дело в том, что чем значительнее аномалия, тем реже она повторяется. Тем не менее, прогноза на всю зиму нет, а это значит, что в сердцах жителей региона теплится надежда на мягкую зиму.

Синоптики «Примгидромета» с уверенностью могут сказать про погоду на декабрь в Приморье. Специалисты обрадовали: первый месяц зимы будет аномально теплым. Средняя температура воздуха в декабре в Приморье будет на один-два градуса выше. Столбики термометров будут показывать -13…-18 градусов, прибрежным районам повезло больше – ожидается 6…11 градусов ниже ноля.

Какой будет погода на декабрь 2019 во Владивостоке? Довольно теплой. Средняя температура воздуха в первый месяц зимы во Владивостоке, согласно многолетним наблюдениям, примерно -10 градусов. С учетом аномалии, в декабре воздух будет прогреваться до -8…-9 градусов.

Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества, на востоке и местами в южных районах края больше него.

Столбики термометров в Приморье будут показывать -13…-18 градусов. Фото: «Примгидромет»

Столбики термометров в Приморье будут показывать -13…-18 градусов. Фото: «Примгидромет»

ИСТОЧНИК KP.RU

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