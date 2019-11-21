Еще 15 лет загрязнения моря: на достройку очистных сооружений Владивостоку потребуются долгие годы и 1,2 миллиарда рублей

На достройку очистных сооружений во Владивостоке потребуется еще 1,2 миллиарда рублей. При этом сроки выполнения работ колеблются от трех до пятнадцати лет – в зависимости от плана реализации. Цифры озвучил генеральный директор водоканала Сергей Белый на заседании комитета ЗС ПК, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Новую систему водоотведения должны были ввести в строй в 2012 году к саммиту АТЭС. Но выполнить намеченные цели вплоть до настоящего времени так и не получилось. Сроки сдачи продолжают постоянно переносить. Так, ближайшая дата сдачи готовых объектов канализации вновь ускользнула на годы вперед.

- Выполнение всех работ займет еще 183 месяца (15 лет), если производить их последовательно. При параллельной реализации мероприятий, как планируется завершить проект, потребуется 37 месяцев (3 года), - отметил руководитель «Примводоканала», Сергей Белый.

Основными проблемами затягивания сроков он назвал оформление и ввод в эксплуатацию тех объектов, что были построены ранее.

- На данный момент приняты работы по строительству станций очистки сточных вод Центрального, Южного и Северного планировочных районов, двух канализационно-насосных станций и пяти километров напорно-самотечных коллекторов. Остальные смонтированные и находящиеся в эксплуатации объекты не сданы. Они возводились к саммиту АТЭС самостроем, без определенных допусков, по аварийным ордерам. Сейчас их строительство необходимо узаконить, однако этот процесс достаточно долгосрочный.

Сам руководитель считает, что будущее строительство необходимо поделить на четыре этапа. В первую очередь, нужно перехватить практически все канализационные сбросы Первомайского района (это 21 тысяча кубометров в сутки). К очистным сооружениям нужно будет подключить 12 выпусков, расположенных в районе улицы Луговой и на полуострове Чуркин. Стоимость подобной работы оценили в 623 миллиона рублей.

Второй стадией должны быть заведены выпуски «Верхнепортовая», «Эгершельд», «Крыгина» и «Красного Знамени». Общий объем неочищенных вод составит 3,5 тысяч кубометров в сутки. Выполнение этого мероприятия обойдется в 123 миллиона рублей.

На завершающие этапы работы понадобятся плюс-минус 312 миллионов. Нужно будет подключить стоки с улицы Снеговой до КНС № 5 и 2 в Центральном планировочном районе и проложить глубоководный выпуск протяженностью 700 метров в Южном планировочном районе.

Напомним, строительство новой системы водоотведения предполагает создание комплекса очистных сооружений, состоящего из Центрального, Южного и Северного планировочных районов. Он соберет в себе три станции очистки сточных вод, 31 канализационно-насосную станцию (КНС) и более 74 километров напорно-самотечных коллекторов.

На сегодняшний день на строительство объектов городской канализации ушло 10,8 миллиардов рублей. Из них 7,2 млрд рублей ушло на возведение очистных сооружений, а еще 3,6 млрд направили на прокладку сетей и создание канализационно-насосных станций. В результате на очистные сооружения поступает около 120 тысяч кубометров в сутки или до 80 процентов городских канализационных сбросов.

Для стопроцентной же очистки хозяйственно-бытовых отходов приморской столицы необходимо проложить еще 6,74 километра напорно-самотечных коллекторов и ввести в эксплуатацию 15 КНС, причем пять из них необходимо возвести с нуля. Общая стоимость строительно-монтажных работ по этим объектам составляет порядка 925 миллионов рублей. И к ним еще прибавятся затраты на оформление и ввод в эксплуатацию объектов, в том числе построенных ранее - это еще более 268 миллионов рублей.

На заседании депутаты порекомендовали краевому ЖКХ внимательнее контролировать расходы «Примводоканала», поскольку у них явная «низкая финансовая дисциплина». Вывод был сделан после того, как краевая Контрольно-счетная палата проверила данные КГУП на дострой. Сергей Новиков, председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания, вовсе предложил руководству водоснабжающего предприятия выдать парламентариям «дорожную карту» по выполнению оставшихся работ.

- Нам необходимо понимать, каким образом ваше предприятие собирается завершать реализацию этого проекта, какие у вас будут реперные точки и контрольные даты. Это позволит депутатскому корпусу контролировать выполнение целевых показателей, - сказал парламентарий.

Сергей Ищенко, председатель комитета по экономической политике и собственности, отметил, что процесс реализации проекта слишком уж затянулся.

- Мы уже десять лет говорим о запуске очистных сооружений. После проведения АТЭС состоялось уже пять Восточных экономических форумов, а мы всё возвращаемся и возвращаемся к вопросу строительства очистных, потому что они до сих не начали работать так, как было запроектировано. Сегодня мы услышали, что при должном финансировании и правильной работе строительных организаций для запуска очистных сооружений во Владивостоке на полную мощность, что позволит очищать весь объем сточных вод, потребуется, как минимум, три года. Депутатский корпус готов бороться за то, чтобы эти сроки были соблюдены, и оказать со своей стороны всю необходимую поддержку, - подчеркнул Сергей Ищенко.