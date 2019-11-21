2019-11-21T08:05:51+03:00
Общество

Мам Владивостока поздравят с больших уличных экранов

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Компания Pacific Media запустила социальный конкурс ко Дню Мам. Пиарщики предоставляют жителям города эфирное время на крупных рекламных digital-экранах. Но так как закон о рекламе в России запрещает трансляцию видео со звуком, ролики будут без него. Это не столько усложняет задачу, сколько делает конкурс креативным! Можно проявить смекалку и изобретательность: признаться маме в любви жестами, станцевать, написать признание на снегу, придумать иллюстрации, коллажи и многое другое. Всё, на что способна ваша фантазия.

Компания запустила конкурс видео в Instagram. По его итогам генератором случайных чисел выберут 3 ролика, которые запустят на экраны с 24 по 29 ноября. В публикации также сообщается, что победителей ждет поход в театр. Подробности смотрите на страничке компании.

Напомним, в России праздник День матери был утвержден в 1998-м году указом президента страны, в то время этот пост занимал Борис Ельцин. Отмечают праздник в последнее воскресение ноября. В этом году День матери пришелся на 24 число. Символом праздника является цветок незабудка. Считается, что он обладает волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о своих родных и близких. В праздник принято собираться всей семьей и дарить матерям приятные символические подарки.

В некоторых городах во время праздника проводят поздравительные акции. Ко Дню матери в детских садах и школах проходят праздничные концерты, а детей учат делать подарки для мам и бабушек.

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