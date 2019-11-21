Грядет коллапс: стоимость справки для медкомиссии водителей в Приморье увеличится в 10 раз

Согласно указу Минздрава РФ, с 22 ноября вносятся изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители автотранспортных средств (Приказ №731н от 10.09.2019 года). По новым правилам всем автомобилистам придется проходить обязательную сдачу анализов для выявления наркотиков или злоупотребления алкоголем. Ранее исследование назначалось в индивидуальном порядке. В связи с расширенным анализом, стоимость услуги вырастет в 10 раз. «КП»-Владивосток» выяснила, когда в Приморье будут проходить медкомиссию по-новому и, чем это грозит местным жителям.

Приказ, призванный выявить лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и не допустить их к управлению транспортными средствами, разработан Минздравом РФ. С одной стороны – дело благородное и нужное, поможет уменьшить количество злостных нарушителей и ДТП. С другой – обречет на дорогостоящее исследование, законопослушных автолюбителей, а для жителей края и вовсе может создать серьезные проблемы, требующие затрат денег, времени и нервов.

Край пока не готов

Как рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь департамента здравоохранения администрации Приморского края Ксения Гусенцова, теперь водители дополнительно будут сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT(карбогидрат-дефицитного трансферрина) – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Раньше подобные анализы назначались только при выявлении пагубных привычек при наличии соответствующих подозрений при посещении психиатра-нарколога.

В департаменте здравоохранения сообщили, что подготовка к переходу на работу по новым правилам уже идет, но работать по приказу начнут в Приморье с января 2020 года.

– Новые правила освидетельствования позволят более углубленно проводить обследование водителей. В норме фракция CDT не должна превышать 1,2-1,3 %. При превышении данного показателя в допуске к управлению транспортным средством гражданину будет отказано и справку ему не выдадут. Он будет отправлен на дополнительное обследование и врачебную комиссию,– отметил главный врач краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко.

В соответствии с приказом Минздрава РФ, обследование будет проходить лишь в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Соответственно, обратиться за справкой к частным организациям не получится.

Сроки

Главврач ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» также рассказал, что вопрос о повторном прохождении медицинской комиссии водителем будет решаться в индивидуальном порядке. А при выявлении предельно высоких показателей в анализах, рассматривать допуск к управлению автотранспортом будет уже лечебная комиссия. Стоит отметить, что введение дополнительных исследований приведет и к увеличению сроков прохождения медицинской комиссии до 3-5 дней. При этом жителям отдаленных районов Приморья придется потратить еще больше времени, ведь единственная лаборатория находится во Владивостоке.

– Оборудование для проведения анализов по новым правилам, из всех государственных поликлиник региона, находится только во Владивостоке. Несмотря на то, что исследования на наличие наркотических веществ будет проводиться на местах, при положительном результате они будут направлены в наш диспансер для подтверждения. В связи с этим возникнет и проблема очередности, – прокомментировал Аркадий Юхименко.

Стоимость взлетит

Естественно, что для проведения столь масштабного исследования необходима аппаратура и реактивы, которые еще предстоит закупить, что соответственно отразится на стоимости процедуры.

– В настоящее время окончательная цена определяется. Но уже сейчас понятно, то стоимость справки на права возрастет не менее, чем в 10 раз. А значит, стоимость такой услуги будет составлять не менее пяти тысяч рулей, – отметил специалист наркодиспансера.

Итоги

Подведем итог, в Приморском крае анализы будут брать в государственных медицинских учреждениях, а непосредственным исследованием займутся специалисты химико-токсикологчиеской лаборатории Краевого наркологического диспансера. Стоимость увеличится, как и время прохождения медкомиссии. Новые правила вступят в силу в регионе в январе 2020 года, к этому времени планируется закупить все необходимое оборудование и подготовиться к масштабному нововведению. В медицинских учреждениях края уже наблюдается ажиотаж, водители спешат пройти медкомиссию заранее, по старым правилам и приемлемой цене.