Радоваться или ездить с пересадками: во Владивостоке представили новую автобусную сеть

Проект новой маршрутной сети Владивостока опубликован и доступен для изучения. Пока просмотр презентации вызывает много вопросов. Например, из города до поселков Русского острова прямых автобусов не будет, зато добавили маршрут до «Калины Молл». Все о новой маршрутной сети - в материале «КП-Владивосток».

Городская автобусная сеть сегодня - это 93 маршрута и порядка 700 единиц общественного транспорта. Новая сеть должна заработать в начале 2020 года. Изменения пока не коснутся трамваем и троллейбусов.

АУТСАЙДЕРЫ

В проекте новой сети движения общественного транспорта не нашлось места 23-м маршрутам. Среди них довольно популярные, как, например, 17л (Карбышева – Площадь Борцов Революции – Луговая) и 85Ц (Тухачевского – Фуникулер – Суханова). Упразднят также прямые маршруты из центра города до улицы Героев Варяга и до некоторых других.

Если существующий проект маршрутной сети будет одобрен, то жители Владивостока останутся без следующих маршрутов:

- № 2 «Луговая» – «Чкалова»;

- № 7 «Шепеткова» – «64-й микрорайон»;

- № 13к «Луговая» – «Змеинка»;

- № 17л «Карбышева – «Площадь Борцов Революции» – «Луговая»;

- № 17т «Тухачевского» – «Семеновская»;

- № 20 «Проспект 100-летия Владивостока» – «Багратиона» – «МФЦ Давыдова»;

- № 23л «Больница ДВНЦ» – «Площадь Борцов Революции» – «Луговая»;

- № 29к «Воевода» – «мини-ТЭЦ «Центральная»;

- № 39д «Сафонова» – «Ж/д вокзал»;

- № 41 «Семеновская» – «Чкалова»;

- № 50 «Автовокзал» – «Моргородок» – «Тухачевского» – «Героев Варяга»;

- № 51 «Площадь «Борцов Революции» – «Дальхимпром»;

- № 57 «Маяк» – «Фуникулер» – «Толстого»;

- № 59 «Маяк» – «Академическая»;

- № 60 «Маяк» – «1-я Речка» – «Завод «Варяг»;

- № 62 «Маяк» – «Окатовая» – «Трудовая»;

- № 75 «ТЦ «Тихоокеанский» – «кампус ДВФУ» – «Приморский океанариум»;

- № 78 «Волховская» – «Семеновская» – «Волховская»;

- № 85 «Карбышева» – «Фуникулер»;

- № 85ц «Тухачевского» – «Фуникулер» – «Суханова»;

- № 90 «Площадь Борцов Революции» – «Луговая»;

- № 96 «Луговая» – «Проспект 100-летия Владивостока» – «Луговая»;

- № 99 «Сельская» – «Ж/д вокзал».

НОВИЧОК И ИЗМЕНЕННЫЕ

В проекте новой маршрутной сети Владивостока значится всего один новый маршрут. Автобус № 5 будет ходить от «Площади Борцов Революции» и дальше через «Океанский проспект» на «Суханова» - «Диомид» - «Окатовую» - «Калина Молл» - и снова на центральную площадь. На новом маршрут будет ходить восемь автобусов средней вместительности.

Новый маршрут № 5Фото: vlc.ru

Изменения уже существующих маршрутов тоже неоднозначны - многие из них укоротили. Всего будет изменено 14 из уже существующих.

№ 4, который сейчас ходит по маршруту «Автовокзал» - «Калинина» - «Окатовая», кардинально изменит путь. Новое направление: «Луговая» – «Спортивная» – «Мельзавод» – «Пески» – «Мальцевская» – «Калина Молл» – «Чайка» – «Причальная» – «Поликлиника № 5» – «Административная» – «Рыбный порт» – «Склады» – «Крайрыболовпотребсоюз» – «Диомидовский судоремонтный завод» – «Пенсионный фонд» – «Диомид» – «Зеленый остров» – «Бурачка» – «Окатовая" – «Восточная верфь» – «Катерная» – «Малый Улисс» – «Памятник минерам» – «Трудовая» – «Фрегат» – «Геодезическая» – «Шиномонтаж» – «Стадион» – «Спортивная» – «Луговая».

Новая схема движения маршрута № 4Фото: vlc.ru

Автобусы № 8 сейчас ездят по маршруту «Луговая» - «Трудовая» - «Окатовая» - «Луговая». В новой маршрутной сети исключается проезд по улице Коммунаров.

Новая схема движения маршрута № 8Фото: vlc.ru

№ 12 сейчас ходит по маршруту «Героев Варяга» - «Иртышская» - «1-я Речка» - «Семеновская». В новой редакции данные автобусы перестанут ездить в центр Владивостока. В следующем году путь будет таков: «Героев Варяга» – «Иртышская» – «Химсбыт» – «Магазин (Постышева)» – «Постышева, 11» – «Проспект 100-летия Владивостока» – «Поликлиника № 8» – «Вострецова, 5» – «Корнилова, 9» – «Магазин (Невская)» – «Волховская, 2» – «Детская школа искусств» – «Волховская, 27» и обратно.

Новая схема движения маршрута № 12Фото: vlc.ru

В центр города перестанет ходить маршрут № 22. Сейчас он следует по пути «Парис» - «Канал (остров Русский)» - «Поспелово» - «ТЦ «Изумруд" - «Канал (остров Русский)». Предлагаем маршрут: «Парис» – «Мини-ТЭЦ «Центральная» – «Школа № 5» – «Канал» и обратно.

Новая схема движения маршрута № 22Фото: vlc.ru

Маршрут № 24 «Фанзавод» - «Площадь Борцов Революции» будет называться «Фанзавод» - «Проспект 100-летия Владивостока».

Новая схема движения маршрута № 24Фото: vlc.ru

Автобусы № 27, согласно проекту, вместо развязки на Черемуховой, поедут через «Калину Молл».

Новая схема движения маршрута № 27Фото: vlc.ru

Мало обрадуются жители Емара. Маршрут № 28 будет ходить не до «Семеновской», а лишь до «Автовокзала».

Новая схема движения маршрута № 28Фото: vlc.ru

Автобусы № 29, которые сейчас следуют по пути «Воевода» - «ТЦ «Изумруд», будут ездить только по Русскому острову. Новый маршрут: «Воевода» – «Рында» – «Ворошиловская батарея» – «ТЭЦ «Коммунальная» – «Приморский океанариум» и обратно.

Новая схема движения маршрута № 29Фото: vlc.ru

Маршрут № 32 «Луговая» - «Госпиталь ветеранов войн» пустят через Воропаева и Шепеткова.

Новая схема движения маршрута № 32Фото: vlc.ru

Автобусы № 45 пойдут от «Маяка» до поселка «Трудовое».

Новая схема движения маршрута № 45Фото: vlc.ru

Маршрут № 49 пустят через Коммунаров и Героев-Тихоокеанцев, вместо Окатовой и Вилкова.

Новая схема движения маршрута № 49Фото: vlc.ru

Маршрут № 66 «64 микрорайон» - «Площадь Борцов Революции» пойдет не через Фонтанную улицу, а через «Покровский парк».

Новая схема движения маршрута № 66Фото: vlc.ru

Автобусы № 79, которые сейчас ходят по маршруту «Бухта Тихая» - «Перинатальный центр» - «Черемуховая» - «ТЦ «Изумруд», будут уходить на по Ольга Кошевого на «Зеленый остров» и дальше по Коммунаров через Харьковскую и Окатовую обратно.

Новая схема движения маршрута № 79Фото: vlc.ru

Маршрут № 95 «Снеговая Падь» - «Тухачевского» - «Суханова» будет продлен до центральной площади.

Новая схема движения маршрута № 95Фото: vlc.ru

Остальные маршруты остались без изменений.

МОЖНО ПОВЛИЯТЬ?

Городские власти дают такой шанс и именно для этого опубликовали проект новой маршрутной сети. Напомним, что она была разработана компанией «Сити Транспорт Групп – Сибирь» по итогам исследования пассажиропотока Владивостока.

Ознакомиться со схемой можно, перейдя по ссылке и скачав презентацию. Все желающие могут внести свои предложения по модернизации автобусной сети, направив их по электронному адресу bus@vlc.ru. Сообщения принимаются до 10 декабря.