В Приморье снесут дорогостоящие коттеджи у моря

Величавые коттеджи, расположенные на берегу бухты Спасения, о стоимости которых можно лишь догадываться, подлежат сносу. Все потому что их построили в охранной зоне, где запрещено любое серьезное вмешательство в экосистему, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного морского заповедника. Решение об устранении нарушений вынесла прокуратура Хасанского района.

Как у самого большого в стране государственного морского заповедника, у Дальневосточного, имеются и всегда имелись свои инспекторы, сторожащие территории. В шальные 90-е таким добросовестным сотрудникам решили в той местности отдать несколько участков под огороды. Хотели, чтобы люди могли себе хоть картошку, да морковку сажать (живут ведь они там, как правило, безвыездно). Но зона при этом по-прежнему осталась охранной – то есть, овощи выращивать было можно, но более серьезно вмешиваться в ландшафт нельзя.

Фотография сделана с кордонаФото: Сергей БАЛАНОВ

И вот каким-то явно волшебным образом уже в 21 веке из семечек, не иначе, на благодушно отданных землях «выросли» элитные коттеджи и разные другие постройки: всего 7 объектов капитального строительства. Как удалось выяснить корр. «КП – Владивосток» данные постройки расположены на участке, принадлежащем одному человеку, физическому лицу, чье имя пока что не разглашается. Персональные данные все-таки.

ДОБИЛИСЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Борьбу с подобными кощунственными действиями заповедник затеял давно, но преуспеть получилось только в середине этого года, когда руководство провело собственное административное расследование. Как только им удалось выявить уголовную составляющую – собранные материалы оперативно отправили в профильные ведомства.

Жители и туристы любят наслаждаться живописными видами. Слева на фото высится коттедж, который собираются снестиФото: Сергей БАЛАНОВ

- Дело в том, что в нашем материале есть признаки преступных деяний, и поэтому они выходят за рамки нашей компетенции. Я подписал документ о прекращении административного расследования с целью передачи его в органы, которые должны этим заниматься, - сообщил Николай Якушевский, директор Дальневосточного морского заповедника, заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды.

Прокуратура рассмотрела поступившие документы, провела, как говорится, проверку и нашла все составляющие самовольно возведенных объектов. Да, абсолютно никаких разрешений на строительство обнаружено не было (и если даже вдруг они появятся, то в любом случае будут недействительны). Из чего следует, что здания должны быть снесены.

- В ходе настоящей проверки нами установлено, что данные объекты возведены в отсутствие разрешительной документации. В рамках представления администрация Зарубинского поселения должна осуществить муниципальный земельный контроль. Выехать на место и принять меры, направленные на снос, - ответили в прокуратуре Хасанского района.

Делом также занимается Военная прокуратура Тихоокеанского флота, поскольку земли до сих пор являются собственностью Министерства обороны.

- Заповедник надеется, что исполнительные органы власти доведут дело под контролем прокурора края до исполнения требований законодательства РФ и выполнят представление прокуратуры Хасанского района об устранении допущенных нарушений в отношении незаконно возведённых объектов.

В какой срок постройки должны быть снесены пока что не определено. Следующий шаг за администрацией поселения.