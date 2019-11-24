Дмитрий Кибкало: «Как превратить любимое дело в бизнес»

Серийный предприниматель, основатель и экс-владелец сети магазинов «Мосигра» и издательства «Магеллан», совладелец сети футбольных школ «Метеор», геймдизайнер Дмитрий Кибкало выступит на форуме «Мой бизнес» во Владивостоке. Дмитрий – автор книг: «Бизнес как игра» и «Бизнес на свои» и популярных настольных игр: «Шакал», «День вождей», «Ерш» и др. Мы расспросили спикера о бизнесе, форуме и популяризации предпринимательства.

Дмитрий, расскажите о вашем бизнесе.

У меня сейчас несколько проектов. Могу рассказать о том из них, который драйвит больше других. Я с детства люблю футбол, в университете у меня даже была собственная команда, а сейчас мы с партнерами запустили сеть футбольных школ «Метеор». Футбольных школ много, но в нашей модели много инноваций и необычных бизнес-решений. Например, мы хотим научиться измерять динамику каждого ребенка, составлять индивидуальный план тренировок, оценивать его личный прогресс. Плюс к этому мы хотим, чтобы детям было интересно заниматься, ставим во главу угла не спорт ради спорта, а здоровье, эмоции, дружбу. В то время как многие школы нацелены именно на результат. Если говорить про бизнес-модель, то тут мы (пусть это прозвучит смело!) планируем дисрапнуть (Прим. ред.: найти уникальное решение, сделать то, что прежде не делали) подход к франшизе.

Бизнесу скоро 2 года, он растет быстрыми темпами. Пока мы тестируем модель на Москве, потом планируем выходить в регионы, а дальше – захватывать мир.

Почему именно это направление? Из любви к футболу?

Не только. Футбол – это самый массовый в мире вид спорта. Почти во всех странах – он номер 1 по популярности. Есть статистика, что 4 миллиарда человек считают себя футбольными болельщиками, и 270 миллионов человек играют в футбол раз в неделю или чаще. Это огромная аудитория! В итоге мы хотим создать новый вид сервиса для всех любителей футбола. Школы – это только начало.

Почему вы решили стать спикером форума «Мой бизнес»?

Скажу честно, для меня выступления – это тяжелая работа. Это вызов самому себе. А еще инструмент, который помогает мне решить мою собственную задачу: знакомиться с интересными людьми. Вообще конференции и форумы – это крутой нетворкинг, возможность найти единомышленников, партнеров, деятельных и крутых людей. Я по характеру интроверт, мне не очень легко дается знакомство и установка связей с новыми людьми. И в какой-то момент я понял, что моя задача – создать условия, чтобы люди сами стремились со мной познакомиться. Быть спикером на конференции – это мой способ заинтересовать людей, инструмент создания новых связей.

Ну и мне точно есть что сказать тем, кто только начинает бизнес. Думаю, что мой опыт может помочь кому-то сэкономить время и деньги.

Можно поподробнее? О чем планируете рассказывать на форуме «Мой бизнес»?

Буду рассказывать о том, как превратить любимое дело в бизнес. Сам я проделал это не раз: практически все мои бизнесы вырастали из хобби. Так что буду делиться опытом, лайфхаками и инструментами, которые сработали у меня.

Можете специально для наших читателей сделать превью?

Конечно. Первое, с чего начинается бизнес – выбор ниши. Нужно оценить рынок правильно, чтобы через 5 лет не упереться в потолок.

Очень важно иметь долгосрочную и вдохновляющую цель, которая будет мотивировать и основателя, и команду.

Успех – результат работы команды единомышленников. А значит, важно, чтобы сотрудники разделяли одни и те же ценности. Мои ценности, на которых я строю все свои компании, – это честность, прозрачность, открытость, постоянное развитие, готовность к экспериментам, терпимость к ошибкам. Я глубоко убеждён, что сегодня выгоднее быть открытым, прозрачным: сейчас, в век интернета, попытка соблюдать «коммерческую тайну» выглядит смешно. Также я расскажу об инновациях, о том, как правильно проводить эксперименты в компании. В современном меняющемся мире важно постоянно пробовать новое, но при этом быть готовым, что не все эксперименты будут успешны. Ошибки – это нормально, это процесс обучения.

Сейчас по всей стране проходят форумы «Мой бизнес». Как думаете, что это дает предпринимателям?

Как я уже говорил, конференции, форумы, встречи бизнес-сообществ – все это очень полезные вещи, и не только из-за нетворкинга. Лишний раз послушать живого предпринимателя, который что-то сделал, – всегда полезно! Но это точно не панацея. От того, что вы посетите 10 форумов, бизнес сам собой не вырастет. Но можно получить идею, толчок, который побудит к конкретным действиям. А еще можно задать конкретный вопрос и получить ответ от человека, который уже прошел этот путь и на несколько шагов впереди. Это порой очень ценно, поверьте!

По вашему мнению, как можно популяризировать образ предпринимателя?

Я не считаю, что предпринимательство само по себе нужно популяризировать. Думаю, надо повышать информированность людей. О том, что предпринимательство – это не столько про дорогие тачки и красивую жизнь, сколько про ответственность, упорный труд, тяжелые решения, эмоции и нервы, про постоянное обучение и движение вперед.

По-моему, Черчиллю приписывают цитату о том, что предпринимательство – это умение двигаться от поражения к поражению без потери энтузиазма. Так и есть. Быть предпринимателем – большой тяжелый труд. Это часто больно, сложно. Это не всем дано. Не думаю, что все обязательно должны быть предпринимателями. У каждого есть свое призвание. Если все станут предпринимателями, кто картины будет писать, или учить детей в школе?

Но развивать предпринимательские навыки можно и нужно. Предприниматель – это человек с активной жизненной позицией, и это качество можно применять в любой сфере. Не обязательно делать бизнес.

Что вы посоветуете начинающим предпринимателям?

Если говорить про начало бизнеса, то совет простой: как можно раньше надо начинать продавать. Мы можем сколько угодно учиться, повышать квалификацию, изобретать и улучшать наш продукт, но пока мы не предложили его людям, мы не знаем, работает это или нет. Чем раньше начать действовать, тем лучше для стартапа.

Что касается более позднего этапа, тут надо понимать, что бизнес – это не самозанятость. Удовольствие от зарабатывания денег проходит. Иногда хочется сделать следующий шаг, но страшно: кажется, что ты единственный эксперт в своей команде, что кроме тебя никто не сделает. Это вызов, с которым сталкивается любой бизнесмен, чей бизнес дорос до какого-то значимого объема. Бизнес – это возможность эффективно менять мир к лучшему. Т.е. мы должны приносить пользу обществу, и делать это эффективно. Соответственно, надо учиться делегировать, научиться мотивировать людей принимать решения, давать им полномочия. Об этом тоже расскажу на форуме.

Какой поддержи, на ваш взгляд, не хватает бизнесу?

Сейчас много внимания уделяется тому, как создать и запустить бизнес, как из микробизнеса сделать малый бизнес, но мало говорится о переходе от малого к среднему бизнесу. На самом деле это очень нетривиальный и сложный процесс. Дело в том, что у нас в налоговом законодательстве есть тонкая грань между упрощенкой и общей системой налогообложения. О преодолении этого барьера мало говорится, а он очень болезненный для бизнеса, не все могут его преодолеть. Знаю это из собственного опыта и опыта друзей-предпринимателей. На мой взгляд, государству следует уделять внимание не только запуску новых субъектов предпринимательства, но и сопровождать их по мере роста. Предпринимателям часто не хватает и информации, и опыта более старших товарищей, и поддержки государственных органов.

Вопросы задавала Мария Войщева