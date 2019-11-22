2019-11-22T05:18:34+03:00
Происшествия

В Приморье под суд отправят криптовалютчика, который из-за майнинг-фермы спалил семь квартир

Общий ущерб оценили в сумму свыше 50 миллионов рублей [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Кровля и верхний этаж здания по Кооперативной улице вспыхнули примерно в 2:33 часа ночиКровля и верхний этаж здания по Кооперативной улице вспыхнули примерно в 2:33 часа ночиФото: Комсомольская правда
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Грандиозный пожар в доме в приморском городе Артем прочно вошел в историю города. Напомним, что в ночь на 6 февраля 2018 года огонь охватил пятый этаж здания, уничтожив 500 квадратных метров. Оказалось, что причиной бедствия стала майнинг-ферма, из-за которой произошло короткое замыкание.

Кровля и верхний этаж здания по Кооперативной улице вспыхнули примерно в 2:33 часа ночи и лишь спустя четыре часа пожар удалось локализовать. Спасатели эвакуировали около 200 человек, пострадавших и погибших нет. Ранним утром жильцам дома предстала страшная картина: семь квартир, в которых прописано 25 человек, и общедомовое имущество сгорели дотла. Ущерб – около 53 миллионов рублей

Спустя четыре часа пожар удалось локализовать Фото: УМВД России по Приморскому краю

Спустя четыре часа пожар удалось локализоватьФото: УМВД России по Приморскому краю

Жизнедеятельность была нарушена всего в 46 квартирах, которые оказались залиты водой во время тушения пожара. Четыре подъезда из семи были полностью отключены от электричества, теплоснабжения и воды.

Во время разбора завалов на чердаке было найдено подозрительное оборудование, которое впоследствии оказалось майнинг-фермой. Это устройство, собранное из нескольких компьютеров, предназначенное для добывания (майнинга) цифровых денег – криптовалюты. Во время майнинга компьютерная станция обрабатывает огромное количество операций, из-за чего в несколько раз возрастает энергопторебление. А причиной пожара назвали короткое замыкание. Совпадение? Вряд ли.

Во время разбора завалов на чердаке было найдено подозрительное оборудование, которое впоследствии оказалось майнинг-фермой Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во время разбора завалов на чердаке было найдено подозрительное оборудование, которое впоследствии оказалось майнинг-фермойФото: УМВД России по Приморскому краю

Началось следствие, которое установило, что чердак, где нашли остатки майнинг-фермы, прилегал к квартире и был незаконно перепланирован. Именно там житель дома установил оборудование для добычи криптовалюты и подключил его к 15-ти блокам питания. Майнинг-ферма непрерывно работала много часов, из-за чего произошло короткое замыкание. Первым вспыхнул чердак, дальше огонь перекинулся на квартиры. Виновник скрылся и не позвонил в экстренные службы.

Жизнедеятельность была нарушена всего в 46 квартирах Фото: Комсомольская правда

Жизнедеятельность была нарушена всего в 46 квартирахФото: Комсомольская правда

- Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». В результате противоправных действий фигуранта огнем полностью уничтожены семь квартир общей стоимостью около 30 миллионов рублей и повреждено общедомовое имущество на сумму более 23 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Майнеру грозит один год тюрьмы.

В Приморье под суд отправят криптовалютчика, который из-за майнинг-фермы спалил семь квартир.УМВД России по Приморскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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