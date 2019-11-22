Женщина, страдающая психическим расстройством, выбросила своего младенца с 8 этажа во Владивостоке

ЧП случилось в Первомайском районе Владивостока сегодня, 22 ноября. Новость о том, что 37-летняя женщина выбросила с окна 8 этажа своего ребенка, которому было 3,5 месяца, появилась в сети. Тогда оперативники занимались поисками детоубийцы, чтобы задержать ее.

В интернет-сообщении было сказано, что мать страдает психическим расстройством. Пока сведения о заболевании не подтвердились. А вот сама новость о трагическом происшествии оказалась достоверной. Спустя некоторое время источник «КП-Владивосток» сообщил о том, что горе-родительницу задержали сотрудники полиции. Дело передано коллегам из следственного комитета. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Подозреваемая, находясь на 8 этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно, - рассказала Аврора Римская, руководитель пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю. - Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался.

В ведомстве также отметили, что женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Детоубийце грозит либо пожизненное заключение, либо принудительное лечение