2019-11-22T07:47:45+03:00
Происшествия

Женщина, страдающая психическим расстройством, выбросила своего младенца с 8 этажа во Владивостоке

Теперь детоубийце светит либо пожизненное заключение, либо принудительное лечение
Кристина ГРИН
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Женщину задержали сотрудники полиции.Женщину задержали сотрудники полиции.Фото: Социальные сети
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ЧП случилось в Первомайском районе Владивостока сегодня, 22 ноября. Новость о том, что 37-летняя женщина выбросила с окна 8 этажа своего ребенка, которому было 3,5 месяца, появилась в сети. Тогда оперативники занимались поисками детоубийцы, чтобы задержать ее.

В интернет-сообщении было сказано, что мать страдает психическим расстройством. Пока сведения о заболевании не подтвердились. А вот сама новость о трагическом происшествии оказалась достоверной. Спустя некоторое время источник «КП-Владивосток» сообщил о том, что горе-родительницу задержали сотрудники полиции. Дело передано коллегам из следственного комитета. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Подозреваемая, находясь на 8 этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно, - рассказала Аврора Римская, руководитель пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю. - Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался.

В ведомстве также отметили, что женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Детоубийце грозит либо пожизненное заключение, либо принудительное лечение

ИСТОЧНИК KP.RU

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