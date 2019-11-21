Молодежные инициативы в Приморье претворяются в жизнь

В Приморье завтра, 22 ноября, завершается прием заявок на конкурс проектов «Молодежь Приморья – 2019». Победители смогут получить гранты в сумме до миллиона рублей из краевого бюджета на реализацию идей по социально-экономическому развитию региона. Инициативная молодежь активно пользуется также возможностями, которые открываются в случае победы на федеральных конкурсах. Так, в первом полугодии приморские проекты привлекли почти 21 миллион рублей федеральных грантов.

- Давайте будем продолжать работать в этом направлении, набирать обороты, привлекать как можно больше молодых и перспективных ребят, которые будут помогать нам делать Приморье лучше, - призывает директор департамента по делам молодежи Елена Томчук.

Школьный медиаклуб в Арсеньеве

Осенью этого года команда Центра внешкольной работы города Арсеньева представила на Всероссийский конкурс молодежных проектов свой проект «МАрс – медиаклуб». И инициатива получила поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

В рамках проекта школьные команды создадут социальные ролики и видеорепортажи, мультфильмы и новостные сюжеты, проявят способности в мобильном творчестве. Ребятам помогут не только ориентироваться в динамично обновляющемся информационном поле, но и создавать собственные медиапродукты.

В Центре внешкольной работы уже есть опыт подобных проектов. Так, в рамках «Медиамарафона» школьники создавали социальные ролики и видеорепортажи о школьной жизни, а также активно включились в конкурс фото- и видеотворчества с помощью мобильных телефонов. Поэтому автор проекта - педагог-организатор центра Владислав Зубков убедительно составил заявку. Результат - 550 тысяч рублей на развитие школьного медиаклуба.

Владислав Зубков. Фото: cvrars17.edusite.ru

- Наш проект пользуется популярностью у подростков города. Практически в каждой школе Арсеньева созданы команды с числом участников около десяти, которые активно снимают видеоролики, ведут репортажи, соперничают в различных конкурсах, организованных медиаклубом, - рассказал Владислав Зубков. - Выигранный грант мы направим на обеспечение проекта необходимым оборудованием. Это компьютерная техника, видео- и фотоаппаратура. Итогом нового проекта станет создание молодежного контента в социальных сетях. На тренингах, которые прошли во всех школах города, ребята уже назвали темы и проблемы, которые они хотели бы обсудить со сверстниками.

Достичь успеха научат в Артеме

Еще один победитель грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи - проект Soft skills Артем. В рамках реализации проекта будет проведена серия занятий, которая включает в себя освоение инструментов и практических навыков, наиболее востребованных на междисциплинарном уровне в современной жизни. Это умение выбрать свою цель, деловая коммуникация, умение работать в команде, лидерство, ораторское мастерство, эмоциональный интеллект и много еще полезного.

- Гибкие навыки (Soft skills) не связаны с определенными специальностями - они в равной степени нужны для успешной работы и карьерного роста как психологу и дизайнеру, так и программисту или физику, - пояснила автор проекта Елизавета Зыкова. - Грант в сумме 600 тысяч рублей будет направлен на оплату специалистов - тренеров и преподавателей, на изготовление необходимой атрибутики. В проекте Soft skills Артем мы ориентируемся на студентов и школьников. В апреле следующего года планируется обучение участников. А летом ребята пройдут стажировки в качестве помощников Думы Артема, а студенты колледжей - на предприятиях городского округа.

Елизавета Зыкова. Фото из личного архива

«Топотур» по культурным маршрутам

Во Владивостоке с поддержкой гранта Федерального агентства по делам молодежи в сентябре стартовал проект «Топотур». Цель инициативы - повышение интереса у жителей и гостей региона к мероприятиям и культурным местам столицы Дальнего Востока.

Участники исследуют новые культурные маршруты столицы Дальнего Востока с помощью квеста. Желающие приобретают топокарту. В ней содержится список мест, событий, храмов, архитектурных памятников города Владивостока, десять из которых на выбор необходимо посетить в течение указанного срока (календарный месяц). Участники ходят по местам, которые указаны в условиях, делают фото, выкладывают посты в соцсетях, делятся своими мнениями. В конце месяца команда организаторов оценивает, кто быстрее всех прошел по маршруту, у кого качественнее посты и, конечно, у кого больше лайков.

«Комсомолка», конечно, поинтересовалась: как будут потрачены 200 тысяч грантовых рублей?

- Деньги будут направлены в первую очередь на создание информационной среды. Сейчас активно ведется разработка сайта, чтобы у жителей и гостей Владивостока была возможность даже без книжки поучаствовать в проекте, - рассказал автор идеи Андрей Брянский.

Андрей Брянский. Фото из личного архива

Только цифры

По итогам всероссийских грантовых конкурсов, прошедших в первом полугодии 2019 года, представители молодежных организаций Приморского края стали победителями конкурсов:

- грантового конкурса Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток» (10 индивидуальных грантов на общую сумму 6 795 000 руб.);

- грантового конкурса Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» (2 командных гранта на общую сумму 2500 000 руб.);

- всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц (4 проекта на общую сумму 2080 000 руб.);

- конкурса президентских грантов (4 проекта в сфере молодежной политики на общую сумму 9548 536 руб.).

Важно!

Материальная поддержка молодежных инициатив предусмотрена госпрограммой «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы. Приоритетные проекты включают такие направления, как «Добровольчество», «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт», «Духовно-нравственное воспитание и гражданская инициатива», «Творчество, инновации и научно-техническое творчество», «Молодежные медиа», «Молодые семьи», «Самоуправление», «Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений», «Карьера и профессиональное развитие» и другие.