2019-11-22T07:48:17+03:00
Общество

Вертодром строится в селе Малая Кема

В Приморье ведется модернизация аэропортов малой авиации
Варвара ПОГОДИНА
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Вертолет свяжет Малую Кему с «большой землей». Фото: Игорь НОВИКОВ.Вертолет свяжет Малую Кему с «большой землей». Фото: Игорь НОВИКОВ.
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В селе Малая Кема Тернейского района скоро откроется посадочная площадка для винтокрылых машин. Уже в декабре отдаленный населенный пункт будет связан воздушной трассой с «большой землей».

Как рассказали в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, изменение маршрута проводится по просьбе жителей Малой Кемы - расстояние до Тернея составляет 100 километров, до Амгу - 187 километров. В Малой Кеме к концу года планируется установить модульное здание аэровокзала.

- В настоящее время завершено благоустройство территории, установлены маркерные знаки, мачты, построена линия электропередачи, ограждение периметра посадочной площадки и зоны безопасности аэровокзала, - рассказали специалисты.

В ноябре также запланирован ввод в эксплуатацию служебно-пассажирских зданий в селах Единка и Самарга - сейчас строители завершают строительство объектов и прокладку инженерных коммуникаций. Закончено и благоустройство территории на посадочных площадках в Пластуне и Тернее. Модернизируется аэродромная инфраструктура и в других населенных пунктах Приморья. Так, на посадочной площадке в Дальнегорске готовится в конце декабря к вводу в эксплуатацию диспетчерская здания аэровокзала. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы.

Сейчас малая авиация летает по 13 маршрутам внутри Приморья. Самолетами и вертолетами для путешествий по краю с начала года воспользовались уже более 30 тысяч человек. Стоимость авиабилетов остается доступной. Так, слетать из Владивостока в Терней можно за 2507 рублей в одну сторону. Это дешевле, чем на автобусе, и гораздо быстрее: вместо 14 часов - два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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