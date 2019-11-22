«Хороших» выходных, приморцы: синоптики передают обильный дождь со снегом на 23-24 ноября

В выходные дни, 23-24 ноября, в Приморье ожидается ухудшение погодных условий. Жителей и гостей края призывают проявлять осторожность: любителям отдыха на природе - не покидать пределы населенных пунктов, автомобилистам – не выезжать на летней резине, пешеходам – выбирать удобную обувь. Все службы жизнеобеспечения, в свою очередь, приведены в режим повышенной готовности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Субботним вечером в южной половине края начнется дождь. Во второй половине ночи к непогоде «подключатся» северные, западные и юго-западные районы края. Утром в воскресенье, 24 ноября, ливни сохранятся, но постепенно начнут переходить в снег – количество осадков, по предварительным оценкам, будет от 15 до 25 миллиметров за 12 часов и менее. Ожидается резкое понижение температур, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

Из-за повышенного риска ДТП, специалисты рекомендуют пешеходам не спешить, не делать резких движений, смотреть под ноги. Автомобилистам - быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги на летней резине.

- Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционирует в режиме повышенной готовности. Силы и средства готовы к действиям по предназначению. Рекомендуем жителям и гостям Приморья не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники, - пишет ведомство.

Обо всех происшествиях следует немедленно сообщать по телефонам экстренных служб: 101 и 112.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства гражданам из Владивостока можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 222-23-33. И по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 222-38-75, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 261-42-81, Первореченский - 261-44-78, Первомайский - 261-43-04.